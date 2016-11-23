فرهنگ بسیجی رمز موفقیت در مقابل مستکبرین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی امروز چهارشنبه در مراسم همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی که در محل سالن بعثت کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون ملت بزرگ و قهرمان ایران با تمام توان در همه عرصه ها در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار ایستاده است.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف در غرب کشور افزود: در طول تاریخ ملتی با این بصیرت و انسجام در مقابل با مستکبرین نمی بینیم.

وی با اشاره به بیاناتی از بنیانگذار کبیر انقلاب بیان داشت: ملت ایران در مقاطع و عرصه های مختلف ثابت کرده اند که اهل پایداری، فداکاری و ایستادگی هستند.

عظیمی یادآور شد: حوادثی را که امروز مستکبرین با اجماع علیه کشور ما ایجاد کرده اند حوادث عظیمی است که هر کدام از آنها می توانست به تنهایی یک ملت را از پای درآورد و امروز شاهدیم که در خیلی از کشورها با یک اشاره و اقدام محدود هر کاری انجام می دهند.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف در غرب کشور اذعان داشت: دشمنان اسلام توطئه هایی را که علیه کشور ما به کار بستند کم نبود و از اوایل انقلاب تا کنون از همه توانمندی ها برای مقابله با ایران استفاده کردند و نمونه بارز آن ۸ سال دفاع مقدس بود که در آن دشمنان به هر جنایتی دست زدند.

عظیمی در ادامه سخنانش به فشارهای ناجوانمردانه دشمنان در بحث معیشتی و اقتصادی اشاره کرد و افزود: آنچه تا امروز به عنوان رمز موفقیت در مقابل با مستکبرین مورد توجه قرار گرفته فرهنگ بسیج است.

وی افزود: فرهنگ فداکاری، از خودگذشتگی، ایستادگی در مقابل دشمن و بصیرت و بینش مبتنی بر اصول اعتقادی همان فرهنگ بسیج است که در هر صحنه ای حاکم شود موفقیت بدنبال خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: امروز در مباحث امنیتی کشور و موضوعات مختلف فرهنگی تکیه بر فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی بسیج می تواند در پیشبرد اهداف کشور موثر واقع شود.