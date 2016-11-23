به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جوادی‌آملی، رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء در سخنرانی خود در دهمین دور گفت‌وگوی ایران و واتیکان با ارائه مقاله «هدایت و نجات بشر از محرومیت و استضعاف در گرو رویکرد خردمندانه به دین» گفت: فلسفه آفرینش دین، هدایت معصومانه و پیراسته از خطا و انحراف برای رساندن بشر به سعادت است، بدین منظور خداوند انسان‌های شایسته و منزه از آلودگی و پلشتی را برمی‌گزیند و آنها را به وحی که همان معرفت معصومانه است مجهّز می‌کند و تحت هدایت و حمایت مستقیم خود آنها را اعزام می‌کند تا بشر را در مقام نظر به عقل وحیانی و در مقام عمل، به عدل و اعتدال برسانند و این تمام مقصود و نهایت مطلوب از ادیان راستینی است که برای بشر آمده است.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این بستر معرفتی و هدایتی که افقی برتر از جنگ و صلح است هیچ دین الهی از جنگ و نزاع سخن به میان نمی‌آورد، بلکه با دعوت به وحدت و تمسّک به ریسمان آویخته الهی به نام دین، فرمان می‌دهد تا جوامع دینی از هرگونه جدالی که شکننده و برهم زننده وحدت و قدرت است به شدّت بپرهیزند.

وی با اشاره به اینکه دین ذاتاً نمی‌تواند خشونت‌گرا و بدون ملاحظه مسائل اخلاقی و عاطفی باشد، تأکید کرد: دین با عقل‌ها و قلب‌ها سر و کار دارد و عقول و قلوب ذاتاً به صلح و سِلم و دوستی گرایش داشته و از خشونت و افراطگرایی انزجار دارند، با آگاهی به این منطق از دین، خشونت‌گرایی و افراط با ذات دین در تضادّ و اصطکاک است.

رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء به دلایل ایجاد چالش‌ها در جوامع امروز اشاره کرد و افزود: پیشرفت جوامع و یافتن بُعد تمدنی اقتضا دارد به منظور تحقق و پیاده‌سازی سخن حق و راه صدق، جوامع با روش مُدرن و شیوه‌های اصلاح شده حرکت کنند، زیرا چه بسا سخن حق و مطلب صدقی وجود داشته باشد اما چون شیوه درست و روش شایسته برای تحقق آن روا نمی‌رود، نه تنها آن سخن حق بر کرسی نمی‌نشیند، بلکه موجبات چالش‌های جدی و نگران کننده برای جوامع فراهم می‌آید و یکی از پُر چالشترین موردی که اکنون جهان شاهد آن هست همین مورد است که عده‌ای بدون برخورداری از منبع اصیل فکری و فرهنگی و بدون پشتوانه به اقدامات خرابکارانه‌ای می‌پردازند که در باور هیچ انسانی نمی‌گنجد و حوادث ناگوار در منطقهٴ خاورمیانه مصداق بارز چنین اقدام ناصوابی است که موجب کشتار جمعی و به اسارت رفتن جمعی دیگر است و از همه فجیع‌تر سرنوشت زنان و کودکان بی گناهی است که مظلومانه به آتش جهل عده‌ای و قهر عده دیگر در اشتعالند.

وی تأکید کرد: متولیان امر فرهنگ و دین باید با همه توان به صحنه آمده و با تمام قوا اینگونه اندیشه‌ها و باورهای ساخته و پرداخته شده دست شیاطین را رسوا کنند و با روشنگری ویژه مردم جهان و خصوصاً ملت و جوانان فریب خورده دین مربوط را آگاه کرده و هرچه زودتر در بنیان کَنی این جریان منحوس اقدام شایسته انجام دهند.

رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء در پایان سخنان خود، یادآور شد: امید است که اینگونه نشست‌ها ضمن نزدیک سازی معرفتی و ایجاد همدلی و تقریب دانشی و رفتاری موجب تولید مدل‌ها و الگوهایی شود که باعث ریشه‌کن شدن نوع حرکت‌های مخرب و ویران‌گر شده و جامعه جهانی دگر بار شاهد این جریان‌های آلوده و فاسد نشود.