تنها راه گره‌ گشایی مشکلات کشور برخورداری از نگاه دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در جمع بانوان طلبه مکتب نرجس مشهد، بابیان اینکه ایران اسلامی پرچم‌دار مکتب عقلانیت است، اظهار کرد: با ظهور حرکت‌های تکفیری مانند داعش، تمایل به مکتب اسلام رشد چشمگیری پیداکرده است و توجه به معنویت در جهان به‌ویژه غرب رشد داشته است.

وی افزود: بسیاری از کشورها آمادگی خود را برای استقرار مراکز اسلامی اعلام می‌کنند و ایران را پرچم‌دار مکتب عقلانیت دانسته و مسیر مکتب اهل‌بیت (ع) در ایران را قبول دارند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به جاهلیت مدرن، اضافه کرد: این نوع از جاهلیت توسط دشمنان با استفاده از ظرفیت‌های رسانه موردتوجه و ترویج است.

آیت الله رئیسی بابیان اینکه چهره جاهلیت مدرن باید برملا شود، تصریح کرد: بیداری اسلامی از برکات شهدا حاصل‌شده است،

وی ادامه داد: شهدای ما در مسیر مبارزه با جاهلیت با نثار خون خود ایستادگی کرده و این موضوع در اقتدار عاشورا نیز دیده می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: در راهپیمایی اربعین سال جاری، دشمنان اسلام تلاش بسیاری کردند تا این رخ داد عظیم و رزمایش منتظران مهدی (عج) را تحت تأثیر قرار داده و ضعیف جلو دهند.

وی بابیان اینکه نقشه دشمنان اثری بر عظمت واقعه اربعین نداشت، افزود: به اطمینان می‌توان گفت تمدنی به نام عاشورا در حال پا گرفتن در عالم است و اربعین حسینی نوید این تمدن را می‌دهد،

آیت الله رئیسی ادامه داد: طلبه‌ها و دانشجویان باید برای رفع نیازهای جامعه با استفاده از آموزه‌های دینی کوشا باشند و این نقش آن‌ها در مسیر مبارزه با جاهلیت مدرن است.

وی با اشاره به اینکه چشم داشتن به دست بیگانگان برای گره‌گشایی بیهوده است، افزود: برخورداری از نگاه دینی، انقلابی اندیشیدن، انقلابی عمل کردن و توسل به خدا و اتکا به توانمندی‌های داخلی تنها راه برای باز شدن گره‌های کشور است.