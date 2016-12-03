فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تنظیم جدول سی و دومین جشنواره موسیقی فجر اینگونه توضیح داد: خوشبختانه تمامی کارهای مربوط به سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در حال انجام است و با وجودی که زمان بسیار کمی تا روز آغاز جشنواره داریم اما فضا به گونه ای است که همه کارها طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده پیش می رود و من فکر می کنم ظرف چند روز آینده جدول نهایی جشنواره به طور کامل بسته خواهد شد که بر اساس آن مخاطبان نیز بتوانند برای خرید بلیت ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاش مدیر جشنواره و همکارانم در دفتر موسیقی وزارت ارشاد و انجمن موسیقی طی روزهای گذشته به گونه ای بوده که مشکلات دوره‌های قبلی در این دوره اتفاق نیفتد. در دوره گذشته جشنواره اشکالات محدودی وجود داشت که گرچه نسبت به موفقیت های همان دوره کم بود اما تلاش این است که همان اشکالات کوچک نیز در دوره سی و دوم اتفاق نیفتد.

از سند موسیقی کشور چه خبر؟

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مسکوت ماندن سند موسیقی کشور بیان کرد: خوشبختانه با اقداماتی که از سوی دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته همه موارد مربوط به سند موسیقی با دقت و وقت لازم مورد بررسی قرار گرفت و آماده ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است و من تصور می کنم اهالی رسانه نیز می توانند پیگیر موضوع از شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند تا دبیرخانه شورا پاسخ لازم را بدهد.

طالبی که نزدیک به ۲ سال است در مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور دارد با اشاره به مهم ترین اقدامات انجام گرفته طی مدت حضورش در این سمت گفت: آنچه در مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران حضورم اتفاق افتاده انجام وظیفه ای بوده که می بایست در این حوزه اتفاق می افتاد و از آن جمله می توان به تدوین آیین نامه های مربوط به شورای شعر و موسیقی، شورای صیانت از هنرمندان و شیوه نامه اجرای صحنه ای اشاره کرد. به هر حال در این مدت کوشیده ایم در همه حوزه هایی که نیازمند آیین نامه و شیوه نامه بوده‌ایم پیگیری‌های لازم صورت گرفته و به آن رسیدگی می‌شود.

جایزه باربد، موسیقی نواحی و آسان سازی صدور مجوزها

وی افزود: ما در حوزه برگزاری جشنواره موسیقی فجر نیز شاهد تغییرات اساسی بودیم که این رویداد را تبدیل به زمان و مکانی برای ارزیابی یک سال تولید موسیقی ایران کردیم و با ثبت و ورود جایزه ای به نام «باربد» تلاش کردیم به یک برند واقعی در موسیقی ایران به ویژه در برگزاری جشنواره‌ای ملی چون موسیقی فجر دست پیدا کنیم و امیدوارم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم این اتفاق مهم را به نقطه مطلوبی برسانیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تمرکز دولت روی حوزه موسیقی نواحی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین نکاتی که طی ماه های گذشته به شدت مورد پیگیری بنده بود تاکید جدی روی موسیقی نواحی بوده که بتوانیم علاوه بر برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان با اجراهای گسترده، هفته های موسیقی نواحی را نیز با پیگیری بهتر و منسجم تری برگزار کنیم که این روند نمود خود را در تولیدات موسیقی ایران پیدا کرده است. البته آسان سازی صدور مجوزها نیز مساله دیگری بود که من در این مدت توجه ویژه ای به آن داشتم زیرا مساله صدور مجوزها همواره یکی از مسائل جدی و بغرنجی بوده که حالا با تهمیدات و فعالیت هایی که انجام دادیم روند گذشته را طی نمی کند. به عبارتی ما فضا را به سمتی هدایت کردیم که همه موارد متکی بر سامانه ها و بدون نیاز به حضور افراد در حوزه های شعر، آلبوم، تک آهنگ، نماهنگ، کتاب گویا و موارد مربوطه باشد. در این سیکل متقاضی وارد سامانه می شود و اثر مورد نظر را آپلود کرده و بعد وارد مرحله صدور مجوز می شود.

طالبی بیان کرد: با وجود تمام فضاسازی ها و حاشیه سازی ها، ما هم در حوزه تولید موسیقی و هم در حوزه اجرا روند رو به رشدی داشته ایم. این در حالی است که حفظ دقت در نظارت با وجود شیب تند افزایش تولیدات موسیقی ایران نیز از جمله نکاتی بوده که در این مدت به آن دقت کرده ایم. به هر ترتیب ما طبق برنامه هایی که به صورت رسمی اعلام کرده بودیم کارها را انجام دادیم و تا به امروز هم نسبت به آنچه از قبل اعلام کردیم عقب نیستیم، اما قطعا بر این باوریم خیلی از کارها مانده که باید در این مدت تمامی آنها را انجام دهیم.

جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه ملی می‌شود

طالبی در جواب این سوال که چرا دفتر موسیقی وزارت ارشاد اقدام مناسبی برای برگزاری مستمر جشنواره موسیقی مقاومت نمی کند، توضیح داد: جشنواره موسیقی مقاومت سال جاری در کرمانشاه برگزار شد که اتفاقا حمایت های دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم از این جشنواره نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد و ما تلاش کردیم به سهم خود در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره اقداماتی را انجام دهیم. به هر صورت ما طرفدار این هستیم که جشنواره موسیقی مقاومت همچون سال جاری با مرکزیت کرمانشاه این بار با حال و هوای ملی در استان برگزار شود. در این راه ما به مسئولان استانی نیز اعلام کردیم که تا حد امکانات برای حمایت از این جشنواره مهم و ارزشمند آمادگی داریم.

وی در پایان بیان کرد: در حوزه برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری، استان های کشور یک ظرفیت مغفول هستند. اگر همه جشنواره ها در تهران برگزار شود ضمن اینکه با عدالت فرهنگی تناقض دارد، استفاده از امکانات استان ها را نیز از بین می برد. به همین جهت است که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است باید جشنواره ای چون جشنواره موسیقی مقاومت در سطح ملی برگزار شود. به هر حال جای کار زیادی برای برپایی جشنواره موسیقی مقاومت وجود دارد و خوشبختانه فضا به گونه ای است که استان کرمانشاه می تواند محل مناسبی برای برگزاری آن در سطح ملی باشد. البته اینکه جشنواره نتوانسته در حد یک جشنواره ملی توسعه پیدا کند به امکانات استان هم مربوط می شود ولی این را می پذیرم که در حوزه جشنواره مقاومت هر کاری که کرده باشیم هنوز تا نقطه ایده آل فاصله داریم، اما مطمئن باشید در این زمان باقی مانده این موضوع را به عنوان اولویت جدی در نظر می گیریم.