کنفرانس ملی کامپیوتر ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای رشد و توسعه دانش و فناوری در حوزه‌ علوم و مهندسی کامپیوتر و همچنین ترویج و ارائه مباحث لبه‌ دانش در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیست و دومین کنفرانس‌­ ملی­‌ سالانه کامپیوتر، ۲۱ تا ۲۳ اسفند ماه سال جاری در محل دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت انجمن­‌کامپیوتر ایران، مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته این دانشگاه برگزار خواهد شد.

این رویداد علمی در حوزه‌ کامپیوتر و فناوری اطلاعات در کشور، محل هم‌اندیشی متخصصان این حوزه در کشور خواهد بود و بر مباحث جدید فناوری از جمله‌ داده‌های حجیم (بیگ دیتا)، رایانش ابری، شبکه‌های اجتماعی و یادگیری ماشین و همچنین مباحث مهم در حوزه‌ مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌ها و شبکه‌های توزیعی و مباحث روز فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد.

جذب مقالات با کیفیت و برگزاری سخنرانان کلیدی شناخته شده‌ بین‌المللی در این حوزه از جمله اهداف این نمایشگاه است. همچنین نمایشگاه تخصصی صنعت کامپیوتر با تاکید بر محصولات دانش‌بنیان، مسابقات برنامه‌نویسی، سخنرانی‌های ویژه و کارگاه‌های آموزشی تخصصی درکنار این رویداد، برگزار خواهد شد.

دانشگاه شریف، مهلت ارسال مقالات به کنفرانس را ۳۰ آذر، مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه را ۱۰ دی، مهلت ثبت نام و ارسال نسخه نهایی مقالات را ۳۰بهمن و مهلت ثبت نام در کارگاه ها را ۱۰ اسفندماه اعلام کرده است.