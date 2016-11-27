به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی شامگاه شنبه در جمع مدیران استان زنجان، افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه سرمایهگذاری در استان زنجان انجام شده است.
معاون عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذار باید زمانبندیها در انجام کار و استعلام رعایت شود، گفت: از سویی باید مشخص شود که پروسه طولانی شدن گردش کار توسط کدام دستگاه اجرایی صورت میگیرد.
رحمتی تاکید کرد: مقرر شده که استعلامات فقط یک بار انجام گیرد و پروسه استعلامهای مورد نیاز هم دو ماهه خواهد بود.
وی گفت: نقشه راه سرمایهگذاری طراحی شده، ظرفیتهای استان را به سرمایهگذاران نشان داده شده و این امر در زمینه توسعه سرمایه گذاری موثر است.
معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: ۷۰درصد از اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی سال جاری به شهرداریها اختصاص یافته است و ۳۰ درصد از اعتبارات هم برای دهیاری ها است.
رحمتی با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات از محل موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی سال جاری بر اساس آییننامهها صورت گرفته است، یادآور شد: ۵۱ درصد از اعتبارات به شهرستان زنجان تعلق گرفته است.
وی گفت: توزیع اعتبارات بر اساس سهم جمعیتی هر شهرستان است و بیشترین اعتبارات دهیاریها به شهرستان خدابنده با اعتباری بالغ بر ۲۸.۴ درصد از مجموع ۳۰ درصد اختصاص پیدا کرد.
در ادامه این جلسه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در راستای اهداف طرح ارتقای فرهنگ سرمایهگذاری در استان زنجان فعالیت هایی مانجام می شود.
ابوالفضل عباسچیان به بخش نظارت بر طرحهای سرمایهگذاری استان زنجان اشاره کرد و گفت: نظارت بر ورود و ثبت سرمایههای خارجی در قالب ۶ طرح مختلف انجام شده و طرحهای سرمایهگذاری بر اساس وضعیت طرح مورد نظر از طریق بازدیدها و نشست ها پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: نظارت بر طرحهای سرمایهگذاری داخلی در حال اجرای استان زنجان هم با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می شود.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: محدودیتها در نقشه راه سرمایهگذاری استان نگرانکننده است و باید با حساسیت بیشتری به این سیستم پرداخته شود تا فرصت چانهزنی برای سرمایهگذاریها از دست نرود.
ناصر فغفوری افزود: به دنبال جذب سرمایهگذاریهای بزرگ در استان زنجان هستیم و همه سرمایهگذاریها نباید وارد مرکز خدمات سرمایهگذاری استان شود.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از سرمایهگذاری صنعتی استان زنجان توسط غیر بومیها انجام گرفته است.
نظر شما