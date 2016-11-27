به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی شامگاه شنبه در جمع مدیران استان زنجان، افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه سرمایه‎گذاری در استان زنجان انجام شده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذار باید زمان‎بندی‎ها در انجام کار و استعلام رعایت شود، گفت: از سویی باید مشخص شود که پروسه طولانی شدن گردش کار توسط کدام دستگاه اجرایی صورت می‎گیرد.

رحمتی تاکید کرد: مقرر شده که استعلامات فقط یک بار انجام گیرد و پروسه استعلام‎های مورد نیاز هم دو ماهه خواهد بود.

وی گفت: نقشه راه سرمایه‎گذاری طراحی شده، ظرفیت‎های استان را به سرمایه‎گذاران نشان داده شده و این امر در زمینه توسعه سرمایه گذاری موثر است.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: ۷۰درصد از اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی سال جاری به شهرداری‎ها اختصاص یافته است و ۳۰ درصد از اعتبارات هم برای دهیاری ها است.

رحمتی با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات از محل موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی سال جاری بر اساس آیین‎نامه‎ها صورت گرفته است، یادآور شد: ۵۱ درصد از اعتبارات به شهرستان زنجان تعلق گرفته است.

وی گفت: توزیع اعتبارات بر اساس سهم جمعیتی هر شهرستان است و بیشترین اعتبارات دهیاری‎ها به شهرستان خدابنده با اعتباری بالغ بر ۲۸.۴ درصد از مجموع ۳۰ درصد اختصاص پیدا کرد.

در ادامه این جلسه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در راستای اهداف طرح ارتقای فرهنگ سرمایه‎گذاری در استان زنجان فعالیت هایی مانجام می شود.

ابوالفضل عباسچیان به بخش نظارت بر طرح‎های سرمایه‎گذاری استان زنجان اشاره کرد و گفت: نظارت بر ورود و ثبت سرمایه‎های خارجی در قالب ۶ طرح مختلف انجام شده و طرح‏‌های سرمایه‎گذاری بر اساس وضعیت طرح مورد نظر از طریق بازدیدها و نشست ها پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: نظارت بر طرح‎های سرمایه‎گذاری داخلی در حال اجرای استان زنجان هم با همکاری دستگاه‎های اجرایی ذیربط انجام می شود.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: محدودیت‎ها در نقشه راه سرمایه‎گذاری استان نگران‌کننده است و باید با حساسیت بیشتری به این سیستم پرداخته شود تا فرصت چانه‎زنی برای سرمایه‎گذاری‎ها از دست نرود.

ناصر فغفوری افزود: به دنبال جذب سرمایه‎گذاری‎های بزرگ در استان زنجان هستیم و همه سرمایه‎گذاری‎ها نباید وارد مرکز خدمات سرمایه‎گذاری استان شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از سرمایه‎گذاری صنعتی استان زنجان توسط غیر بومی‎ها انجام گرفته است.