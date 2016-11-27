آموزش مهارت به فارغ التحصیلان دانشگاهی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نداشتن مهارت کافی برخی از جمعیت بیکار، در کنار سیاست‌های ناکارآمد اشتغالزایی دولتمردان به بیکاری دامن زده است؛ در عین حال بنابر اظهار نظر مسئولان، فقدان مهارت کافی برای اشتغال یکی از دلایل بیکاری جوانان عنوان می‌شود. در همین زمینه وزیر کار بارها در بیان مشکلات بیکاری، به فقدان مهارت کافی در بین جوانان اشاره و یکی از برنامه های این وزارتخانه را اجرای آموزش‌های دو گانه در سطح مراکز آموزش عالی عنوان کرده است.

به گفته ربیعی، در شورای عالی اشتغال موضوع آموزش‌های دوگانه مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت که بر اساس آن دانشجویان می‌توانند در کنار تحصیل، مهارت بیاموزند. در همین ارتباط و برای افزایش مهارتهای تکنیسینی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای نشست هایی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کرده است تا در کنار تحصیل، دانشجویان را به مهارت آموزی ترغیب کند که این طرح در برخی از دانشگاه های کشور به اجرا درآمده است.

در همین رابطه وزیر کار پیش از این در گفتگو با مهر گفته بود: آقای رئیس جمهور تأکید کرد که از طریق ارتباط با دانشگاه‌ها، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای پیگیری و دنبال شود که بر این اساس، «مهارت» در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی مطرح شد و مقرر گردید با رایزنی با دانشگاه‌ها شرایطی فراهم شود که دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه و همزمان با انتخاب رشته، یک مهارت انتخاب کنند.

ربیعی همچنین درباره راهکارهای اشتغال‌زایی برای جوانان با تاکید بر اینکه هر جوان باید به دنبال آموزش حداقل یک مهارت برود معتقد است: در حال حاضر حتی کشورهای توسعه یافته، موضوع کسب مهارت را در صدر برنامه‌ها و اهداف توسعه اشتغال خود قرار داده‌اند و این اطمینان به جوانان داده می‌شود که اگر هر ایرانی به دنبال آموختن حداقل یک مهارت برود مدت زمان بیکاری وی طولانی نخواهد بود.

اما در همین حال محمدامین سازگارنژاد رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز معتقد است: عدم ترغیب به مهارت آموزی در بین بیکاران جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی امروز به یک مسئله و مشکل مبدل شده است.

به گفته وی، اگر افرد به مهارت تجهیز شده و خلاقیت داشته باشند می توانند اشتغال داشته باشند؛ باید اطمینان داشته باشیم وقتی شخصی آموزش‌های مهارتی را کسب می کند از توانمندی لازم برای ورود به بازار کار برخوردار باشد؛ موج تحصیل کرده بیکار نشان می دهد، نظام مهارتی کشور مشکل دارد و ما باید بتوانیم در سازمان آموزش فنی و حرفه ای رهبری مهارت را در کشور برعهده بگیریم.

آغاز مهارت آموزی فارغ التحصیلان

جلسه اخیر کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که با ریاست وزیر کار برگزار شد نیز در همین راستا به بررسی برنامه‌های اشتغال زایی، «طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» با دستورالعمل پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی اشتغال اختصاص داشت که طی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورای عالی رسید. به این ترتیب متقاضیان مهارت آموزی که دارای شرایط لازم باشند، می‌توانند ضمن ثبت‌نام در سامانه ادارات کل فنی-حرفه‌ای استان نسبت به استفاده از دوره‌های آموزش مهارت آموزی در مراکز آموزشی واجد شرایط اقدام کنند.

علاوه بر این در این جلسه جزییات برنامه ملی اشتغال با عنوان طرح کارورزی نیز مورد بررسی قرار گرفت که در طرح کارورزی، ایجاد زمینه‌های لازم به منظور به کارگیری نیروهای تحصیلکرده با هدف مهارت‌آموزی و هدایت آنها به سمت بازار کار از طریق طرح کارورزی در دستور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، انتظار بالا از شغل، عدم تمایل به مهارت آموزی و نپذیرفتن ریسک‌های ایجاد کسب و کارهای جدید یا همان کارآفرینی از سوی جوانان در کنار سیاست‌های ناکارآمد اشتغال زایی موثر در طول دولت های مختلف موجب شده تا به خیل بیکاران افزوده شود که طبیعتا مقصر بخشی از این بی‌مهارتی، عدم آموزش‌های کافی و فرهنگ سازی از کودکی، انتظار برخی جوانان از ایجاد شغل‌های اداری و فراهم نبودن زیرساخت‌های مهارت آموزی از سوی دولت برای جوانان است.