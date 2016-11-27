اوراق قضایی در شهرستان کهگیلویه به صورت الکترونیک ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کرمی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ابلاغ الکترونیکی براساس ماده ۱۵۵ و۶۵۵ قانون دادرسی مصوب سال ۹۲ انجام می شود.

وی بیان داشت: براساس این طرح افراد شاکی و متقاضی دعوی پس از مراجعه به دادگستری شهرستان به سامانه سنا ارجاع و نام نویسی می شوند.

کرمی تصریح کرد: در این سامانه برای افراد حساب کاربری ابلاغیه ایجاد شده و ابلاغیه ها به صورت پیامک برای افراد ارسال می شود.

وی افزود: برای نامنویسی در این سامانه همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی الزامی است.

کرمی تصریح کرد: تاکنون یکهزار و ۱۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به دادگستری شهرستان در این سامانه نام نویسی کرده اند.

وی احترام به حریم خصوصی افراد، جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در امر ابلاغ سنتی، جلوگیری از رفت و آمد مردم، دریافت اوراق قضایی بدون مراجعه حضوری و کاهش نیروی انسانی را از مهمترین مزایای این طرح عنوان کرد.

کرمی اظهار داشت: کاهش اطاله ی دادرسی، خدمت رسانی آسان، کاهش هزینه ها، تسریع در روند پرونده ها و کاهش زمان دادرسی پرونده ها از دیگر مزایای این طرح است.