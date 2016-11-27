برگزاری مراسم عزاداری روزهای پایانی ماه صفر در حرم رضوی

حجت‌الاسلام سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم با شکوه عزاداری روزهای پایانی ماه صفر که با قرائت ادعیه، زیارت، مرثیه خوانی و عزاداری همراه است، با عنوان «نجوای عارفانه» در ایام پایانی ماه صفر با حضور عموم زائران در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است و تا پایان ماه صفر نیز ادامه دارد.

وی افزود: مرثیه سرایان و مداحان اهل بیت(ع) نیز در این ایام اجرای برنامه دارند و میرداماد، ملائکه، حدادیان، امیر عارف، سید جعفر ماهرخسار، ابوالفضل مشکینی، میثم مطیعی و ابوالفضل سجاد پور ذاکرانی هستند که در این ایام همه روزه صبح و عصر در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی به مداحی، مرثیه سرایی و عزاداری می‌پردازند.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: دعای توسل، دعای کمیل و دعای ندبه توسط ذاکران اهل بیت (ع) در رواق بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی قرائت می‌شود.

وی تصریح کرد: قرائت ۱۰۰ زیارت امین الله در اماکن حرم مطهر رضوی از دیگر برنامه‌های نجوای عارفانه به شمار می رود که در طول شبانه روز در ابتدای هر برنامه فرهنگی و مذهبی صورت می گیرد.