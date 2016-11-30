مباحثه شهردار و مدیرکل هواشناسی/ هاشمی: ثابت شود استعفا می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه سال گذشته اطلاعات هواشناسی در خصوص پیش بینی بارش ها دقیق بود و اقدام به موقع صورت می گرفت، اظهار داشت: در حادثه سیلاب اخیر هواشناسی پیش بینی کرده بود میزان بارش ها نسبت به بارندگی های روزهای گذشته کمتر است و این امر باعث شد فکر کنیم مدیریت بارش ها راحت است.

وی افزود: اگر واقعا در مورد وقوع سیلاب تاکید می شد حوادث ناگوار اتفاق نمی افتاد.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه پس از حادثه سیلاب اخیر ۶ جلسه مدیریت بحران در شهرداری تشکیل شده است، تصریح کرد: در این جلسات نقاط بحران زا در شهر شناسایی و مشکلات آنها رفع و رجوع شد.

عیدی بیرانوند با اشاره به مرمت ۱۲ کانال آب در سطح شهر افزود: انتظار می رود لینک پایش تصویری معابر سطح شهر در اختیار شهرداری قرار داده شود تا بتوانیم اقدامات موثرتری را در راستای کنترل سیلاب ها داشته باشیم.

امروز یک قطره باران نیامد!

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد نیز در این رابطه با اشاره به اینکه ۴۰۰ نفر در شهرداری خرم آباد آماده است تا در صورت وقوع سیلاب اقدامات لازم را انجام دهند، اظهار داشت: در جریان سیلاب اخیر اگر عوامل شهرداری آماده نبودند بیش از ۲۰ نفر تلفات داشتیم.

وی با بیان اینکه هواشناسی هشدار وقوع بارش ها از روز چهارشنبه را به شهرداری داده اما امروز یک قطره باران نیامد، تصریح کرد: ۵ تا ۶ اطلاعیه مبنی بر وقوع سیلاب از سوی هواشناسی اعلام شده اما یک قطره باران نیامده است.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد افزود: ما به همه ادارات و دستگاه ها در این خصوص هشدار می دهیم و هماهنگی می کنیم اما باران نمی آید و به همین دلیل چوپان دروغگو شده ام.

استاندار لرستان: گزارش هواشناسی خوب نبود

استاندار لرستان در ادامه این مباحثه ها گفت: حرف شهرداری را تایید می کنم.

بنابراین گزارش استاندار لرستان در ابتدای جلسه ستاد مدیریت بحران نیز خطاب به مدیرکل هواشناسی استان گفت: گزارش قبلی هواشناسی راجع به وقوع سیلاب خوب نبود و اگر اطلاعات خوبی می دادید شاید شهرداری آماده تر بود و بهتر اقدام می کرد.

وقوع سیلاب پیش بینی شده بود

محمدناصر هاشمی مدیرکل هواشناسی استان لرستان در پاسخ به استاندار گفت: از ۴۸ ساعت قبل وقوع سیلاب در استان پیش بینی شده بود.

وی با بیان اینکه اداره کل هواشناسی لرستان با تحقق ۹۸ درصدی پیش بینی های هواشناسی رتبه اول را دربین ادارات هواشناسی استان دارد، تصریح کرد: هواشناسی یک دستگاه علمی بوده و پیش بینی های آن برای کمک به مجموعه های تصمیم ساز استان است.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان در پاسخ به این مطلب که وقوع تگرگ در سیلاب اخیر پیش بینی نشده بود گفت: فقط رادار می تواند وقوع تگرگ را پیش بینی کند که هواشناسی لرستان مجهز به این رادار نیست.

هاشمی افزود: برای خرید این رادار ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل هواشناسی: ثابت کنید استعفا می دهم

محمدناصر هاشمی مدیرکل هواشناسی استان لرستان همچنین در این جلسه در پاسخ به شهردار با اشاره به اینکه هواشناسی در جریان وقوع سیلاب اخیر پیش بینی ناپایداری هوا را کرده بود، گفت: اگر ثابت شود که هواشناسی پیش بینی کاهش بارش ها در جریان سیلاب اخیر را کرده استعفا خواهم داد.