  1. استانها
  2. همدان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

بیرانوند: انسداد مسیرهای سیلاب تهدید جدی برای نهاوند است

بیرانوند: انسداد مسیرهای سیلاب تهدید جدی برای نهاوند است

همدان – فرماندار نهاوند گفت: انسداد مسیرهای سیلاب تهدید جدی برای شهرستان است و دستگاه‌ها باید فوراً موانع را رفع و مسیرها را ایمن‌سازی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند در نشست ستاد مدیریت بحران نهاوند با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با تهدیدهای طبیعی پیش‌رو، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه‌ریزی دقیق، عملیاتی و بدون تأخیر برای شرایط اضطراری زمستان تدوین و اجرا کنند.

وی با هشدار نسبت به انسداد مسیرهای سیلابی در شهرک امیرکبیر و محور شهید حیدری افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی دهانه‌های پل‌ها و خروجی‌های سیلاب بر اثر موانع انسانی و ساخت‌وسازهای غیراصولی مسدود شده‌اند؛ موضوعی که در صورت وقوع بارش‌های سنگین، می‌تواند مناطق پایین‌دست را با بحران جدی مواجه کند.

وی عنوان کرد: نهاوند طی سال‌های اخیر بارها در برابر سیلاب آسیب‌پذیر بوده و بارش‌های شدید باعث آبگرفتگی معابر، بروز خسارت در بخش کشاورزی و آسیب به زیرساخت‌ها شده است.

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت اقدام فوری شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: رفع انسدادها، پاک‌سازی مسیرها و ایمن‌سازی بسترهای سیلاب باید بدون هیچ‌گونه تعلل در دستور کار قرار گیرد و مصوبات این جلسه لازم‌الاجراست.

بیرانوند همچنین با اشاره به همزمانی کاهش دما و افزایش بیماری‌های ویروسی بر لزوم مدیریت مصرف گاز و برق تأکید کرد و افزود: در صورت رعایت‌نشدن الگوی مصرف، احتمال بروز اختلال در تأمین انرژی و ایجاد نارضایتی وجود دارد. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در روزهای تعطیل سیستم‌های گرمایشی را خاموش کنند و مردم نیز مصرف بهینه را جدی بگیرند.

وی توسعه انرژی‌های نو را یکی از محورهای مهم پایداری در مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید نصب پنل‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های پاک را در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه خود پیش‌بینی و تثبیت کنند.

فرماندار نهاوند همچنین از شهرداری خواست در حوزه فضای سبز، ضمن کاهش مصرف آب، به استفاده از روش‌های نوین و کم‌مصرف آبیاری روی آورد و از دوره فعلی برای اصلاح الگوهای مصرف بهره ببرد.

کد خبر 6675187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها