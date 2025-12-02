بیرانوند: انسداد مسیرهای سیلاب تهدید جدی برای نهاوند است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند در نشست ستاد مدیریت بحران نهاوند با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مواجهه با تهدیدهای طبیعی پیشرو، اظهار کرد: همه دستگاهها موظفاند برنامهریزی دقیق، عملیاتی و بدون تأخیر برای شرایط اضطراری زمستان تدوین و اجرا کنند.
وی با هشدار نسبت به انسداد مسیرهای سیلابی در شهرک امیرکبیر و محور شهید حیدری افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی دهانههای پلها و خروجیهای سیلاب بر اثر موانع انسانی و ساختوسازهای غیراصولی مسدود شدهاند؛ موضوعی که در صورت وقوع بارشهای سنگین، میتواند مناطق پاییندست را با بحران جدی مواجه کند.
وی عنوان کرد: نهاوند طی سالهای اخیر بارها در برابر سیلاب آسیبپذیر بوده و بارشهای شدید باعث آبگرفتگی معابر، بروز خسارت در بخش کشاورزی و آسیب به زیرساختها شده است.
فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت اقدام فوری شهرداری و دستگاههای خدماترسان گفت: رفع انسدادها، پاکسازی مسیرها و ایمنسازی بسترهای سیلاب باید بدون هیچگونه تعلل در دستور کار قرار گیرد و مصوبات این جلسه لازمالاجراست.
بیرانوند همچنین با اشاره به همزمانی کاهش دما و افزایش بیماریهای ویروسی بر لزوم مدیریت مصرف گاز و برق تأکید کرد و افزود: در صورت رعایتنشدن الگوی مصرف، احتمال بروز اختلال در تأمین انرژی و ایجاد نارضایتی وجود دارد. دستگاههای اجرایی مکلفاند در روزهای تعطیل سیستمهای گرمایشی را خاموش کنند و مردم نیز مصرف بهینه را جدی بگیرند.
وی توسعه انرژیهای نو را یکی از محورهای مهم پایداری در مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: همه دستگاهها باید نصب پنلهای خورشیدی و استفاده از انرژیهای پاک را در برنامهها و بودجههای سالانه خود پیشبینی و تثبیت کنند.
فرماندار نهاوند همچنین از شهرداری خواست در حوزه فضای سبز، ضمن کاهش مصرف آب، به استفاده از روشهای نوین و کممصرف آبیاری روی آورد و از دوره فعلی برای اصلاح الگوهای مصرف بهره ببرد.
