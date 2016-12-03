به گزارش خبرگزاری مهر، «مبارک» اولین ساخته سینمایی محمدرضا نجفی امامی است که پس از پنج سال کار و با استفاده از فنآوری های روز انیمیشن سازی جهان پس از اولین اکران خود در جشنواره های معتبر بزودی در گروه سینمایی آزادی به نمایش در می آید.

«مبارک» اولین رئال – انیمیشن کاملا ایرانی است که تمامی مراحل تولید آن در داخل کشور انجام شده است و بیش از ۱۱۰ نفر انیماتور در ساخت و تولید آن فعالیت داشته اند. این فیلم پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشنواره مونترال کانادا ۲۰۱۶ و جشنواره بوسان کره ۲۰۱۶ حضور داشته است.

انیمیشن «مبارک» داستان پیرمرد نقالی را روایت می‌کند که با عروسک‌هایی که در اقتباس از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی ساخته شده‌اند، به کسب و کار مشغول است. پیرمرد بخش فراوانی از زندگی‌اش را در جهان اسطوره‌ها گذرانده و نگران روزی است که شخصیت‌های سیاه افسانه‌ای، دنیا را به سوی تاریکی و تباهی کشانند. نگرانی او، عروسک‌هایش را وادار می‌کند که وارد عمل شوند و برای کمک رساندن به پیرمرد نقال با نوه جوان او همراه می‌شوند و داستان پرفراز و نشیب و ماجراجویانه ای را آغاز می کنند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: محمدرضا نجفی امامی، تهیه کنندگان: علی نجفی امامی و علی پایاب، نویسنده: بهروز واثقی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، مدیر صدای بازیگران: محمد رضا علیمردانی، طراح و چهره پرداز: علیرضا خورشید، صدابردار: حمید اسلامی، طراح کاراکتر: حامد کمالی، ساخت عروسک: کامران خلج، طراح لباس عروسکها: سحر عبدالهی، برنامه ریز: سید مهدی فرخ پور، جواد گنجی، جلوه های بصری: محمدرضا نجفی امامی، عکاس: آرش صادقی، مدیر تولید: مهدی مددکار، منشی صحنه: پانته آ حسینی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: عباس وردی، مشاور رسانه ای: مهسا بایگان.