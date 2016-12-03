  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

«مبارک» زمستان ۹۵ به سرگروهی سینما آزادی اکران می‌شود

«مبارک» زمستان ۹۵ به سرگروهی سینما آزادی اکران می‌شود

اولین رئال- انیمیشن سینمای ایران «مبارک» زمستان ۹۵ با سرگروهی سینما آزادی اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مبارک» اولین ساخته سینمایی محمدرضا نجفی امامی است که پس از پنج سال کار و با استفاده از فنآوری های روز انیمیشن سازی جهان پس از اولین اکران خود در جشنواره های معتبر بزودی در گروه سینمایی آزادی به نمایش در می آید.

«مبارک» اولین رئال – انیمیشن کاملا ایرانی است که تمامی مراحل تولید آن در داخل کشور انجام شده است و بیش از ۱۱۰ نفر انیماتور در ساخت و تولید آن فعالیت داشته اند. این فیلم پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشنواره مونترال کانادا ۲۰۱۶ و جشنواره بوسان کره ۲۰۱۶ حضور داشته است.

انیمیشن «مبارک» داستان پیرمرد نقالی را روایت می‌کند که با عروسک‌هایی که در اقتباس از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی ساخته شده‌اند، به کسب و کار مشغول است. پیرمرد بخش فراوانی از زندگی‌اش را در جهان اسطوره‌ها گذرانده و نگران روزی است که شخصیت‌های سیاه افسانه‌ای، دنیا را به سوی تاریکی و تباهی کشانند. نگرانی او، عروسک‌هایش را وادار می‌کند که وارد عمل شوند و برای کمک رساندن به پیرمرد نقال با نوه جوان او همراه می‌شوند و داستان پرفراز و نشیب و ماجراجویانه ای را آغاز می کنند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: محمدرضا نجفی امامی، تهیه کنندگان: علی نجفی امامی و علی پایاب، نویسنده: بهروز واثقی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، مدیر صدای بازیگران: محمد رضا علیمردانی، طراح و چهره پرداز: علیرضا خورشید، صدابردار: حمید اسلامی، طراح کاراکتر: حامد کمالی، ساخت عروسک: کامران خلج، طراح لباس عروسکها: سحر عبدالهی، برنامه ریز: سید مهدی فرخ پور، جواد گنجی، جلوه های بصری: محمدرضا نجفی امامی، عکاس: آرش صادقی، مدیر تولید: مهدی مددکار، منشی صحنه: پانته آ حسینی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: عباس وردی، مشاور رسانه ای: مهسا بایگان.

کد مطلب 3838916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها