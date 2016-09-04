به گزارش خبرگزاری مهر، «مبارک» اولین فیلم رئال- انیمیشن سینمای ایران، قرار است پس از حضور در جشنواره مونترال کانادا این بار در بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم پوسان حضور یابد. این جشنواره از تاریخ ۱۵ الی ۲۵ مهر ماه ۹۵ در شهر پوسان کره جنوبی برگزار می شود.

انیمیشن «مبارک» به کارگردانی محمدرضا نجفی امامی و بازی الناز شاکردوست داستان پیرمرد نقالی را روایت می‌کند که با عروسک‌هایی که در اقتباس از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی ساخته شده‌اند، به کسب و کار مشغول است. پیرمرد بخش فراوانی از زندگی‌اش را در جهان اسطوره‌ها گذرانده و نگران روزی است که شخصیت‌های سیاه افسانه‌ای، دنیا را به سوی تاریکی و تباهی کشانند. نگرانی او، عروسک‌هایش را وادار می‌کند که وارد عمل شوند و برای کمک رساندن به پیرمرد نقال، با نوه جوان او همراه می‌شوند و داستان پرفراز و نشیب و ماجراجویانه ای را آغاز می کنند.

معرفی شخصیت های فیلم:

دیو اکوان:

اکوان یک دیو است. در داستان‌های شاهنامه، اکوان با رستم دشمنی دارد و با او به نبرد می‌پردازد. اما در فیلم سینمایی «مبارک»، اکوانی دیگر را مشاهده خواهید کرد. اکوانی که در فیلم «مبارک» نمایش داده شده، یک دیو ساده‌لوح، مهربان و اندکی احمق است که اتفاقا خیلی هم رستم را دوست دارد و برای کمک به او تلاش زیادی می‌کند.

دیو سپید:

در شاهنامه آمده که دیو سپید، سردسته دیوها و بسیار حیله‌گر است. او کیکاووس شاه را به دام می‌اندازد و رستم مجبور می‌شود برای نجات او، با دیو سپید بجنگد و او را از پای در آورد. اما در «مبارک»، دیو سپید همان دیو پرخاشگر و بد ذات شاهنامه نیست. دیو سپید در این فیلم، نه تنها با رستم دشمن نیست و با او نمی‌جنگد، بلکه به او علاقه دارد و با دشمنانش مبارزه می‌کند. او از اکوان عاقل‌تر است و دائم مجبور است که اشتباه‌های او را بپوشاند.

مبارک:

مبارک را همه می‌شناسند، به خصوص کسانی که به نمایش‌های خیمه شب‌بازی علاقه دارند. مباری عروسکی است که از دیرباز در نمایش‌های عامیانه ایرانی حضور داشته و با شیطنت و شوخ‌طبعی، مخاطبان را خندانده است. در نمایش‌های خیمه شب‌بازی، معمولا شخصی که مرشد نامیده می‌شود، داستان را روایت می‌کند و مبارک با سئوال‌ها و شیطنت‌هایش، با او همراه است. نام فیلم سینمایی «مبارک» از این شخصیت دوست‌داشتنی و ماندگار در ذهن ایرانیان گرفته شده است. شخصیت مبارک در این فیلم، با دیوها همراه می‌شود و در تمام لحظات این داستان ماجراجویانه حضور دارد.