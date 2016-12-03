علی بیت اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: خاک منطقه ولیعصر به شدت گسسته بوده و چسبندگی خاک در این منطقه بسیار ضعیف و مستعد شستگی زیرسطحی زمین است.

وی ادامه داد: آب شستگی رخ داده در خیابان پسیان، موجب شست‌و شوی رسوبات سطحی این خیابان شده و ریزش رخ داده است.

وی با بیان اینکه علت حادثه فروریزش می‌تواند عوامل طبیعی و غیرطبیعی باشد، گفت: رگه های آب که عامل شستگی سطح زمین در خیابان پسیان و ایجاد پدیده فروریزش است، می تواند ناشی از عوامل طبیعی از جمله وجود قنوات در منطقه و عوامل غیر طبیعی مانند ترکیدگی لوله های آب باشد.

دبیر کارگروه ملی زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه و شهرسازی بیان کرد: هنوز علت دقیق حادثه فروریزش خیابان ولیعصر مشخص نیست اما تاثیر وجود رگه‌های آب بر خاک ضعیف و سست منطقه قطعی است.

رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی توضیح داد: در خیابان پسیان، هم مسیر قنات و هم لوله های آب وجود دارد که تاثیر دقیق هر کدام از این عوامل بر پدیده فروریزش باید تعیین شود.

بعد از ظهر دیروز یک مورد فروریزش زمین در محدوده خیابان ولیعصر- سه راهی پسیان تهران رخ داد که این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت اما موجب شد که خودروها تنها از یک لاین خیابان ولیعصر تردد کنند.