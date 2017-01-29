همکاری ایران و کره در حوزه شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هدف از امضای این تفاهم‌نامه بین‌المللی که به امضای محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس موسسه فناوری ساختمان و مهندسی عمران کره رسید، فراهم‌ نمودن چارچوبی برای تبادل دانش فنی و پتانسیل‌های دو مجموعه به منظور ارتقای برنامه‌های مشترک است.

براساس این تفاهم نامه که در ۶ بند تنظیم شده است، دو طرف در راستای گسترش سطح همکاری‌های متقابل، تبادل اطلاعات، فناوری و تخصص در زمینه‌های زیرساخت، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، فناوری‌های ساختمان‌سازی، فناوری انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی ساختمان‌ها، راه‌ها، مسائل حمل‌ونقل و سایر موارد مرتبط به منظور ارتقای پتانسیل‌های هر دو طرف در حوزه‌های مرتبط، تحقیق در مورد چگونگی تطابق فن‌آوری‌های توسعه‌داده شده و بومی‌سازی‌ آنها و شیوه‌های انتقال فناوری، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

طرفین این تفاهم‌نامه موظفند تا به منظور اجرای مفاد همکاری مطابق این تفاهم نامه، اجرای تحقیقات مشترک و ارائه مشاوره‌های فنی، تبادل اطلاعات فنی، تبادل متخصصان هر دو طرف، آماده‌سازی دفاتر تحقیق و توسعه و پشتیبانی فنی دفاتر تحقیق و توسعه را در دستور کار خود قرار دهند.

اجرای پروژه‌های مشاوره‌ای و همچنین برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها، جلسات و سمینارهای مشترک نیز از دیگر اشکال همکاری است که در این تفاهم‌نامه بر آن تاکید شده است.

گفتنی است، اجرای همکاری‌های تحقیقاتی تحت این تفاهم‌نامه منوط به در دسترس بودن وجوه، افراد مناسب و قوانین قابل استفاده و مقررات هر کشور است و این تفاهم‌نامه به مدت ۳ سال قابل اجرا بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.