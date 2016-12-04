«استین» دادخواست برای بازشماری آراء «پنسیلوانیا» را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیل استین» نامزد حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در تصمیمی ناگهانی از پیگیری درخواست برای بازشماری آراء انتخاباتی ایالت «پنسیلوانیا» منصرف شد.

دلیل این تصمیم، ناتوانی در تامین یک میلیون دلار اوراق قرضه ای عنوان می شود که بنا به حکم دادگاه ایالتی باید تا روز دوشنبه هفته جاری در ازای هزینه بازشماری آراء، تهیه شود.

گفتنی است که استین انصراف از دادخواست خود را نتیجه ضعف سیستم قضایی ایالت در رسیدگی به این مسئله عنوان کرد و وعده داد که خواسته خود را در دادگاه فدرال پیگیری خواهد کرد.

وی علاوه بر بازشماری آراء پنسیلوانیا، بازشماری آراء دو ایالت کلیدی «ویسکانسین» و «میشیگان» را نیز خواستار شده است. در هر دو ایالت یاد شده، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا به گونه ای غیر منتظره پیروزی را از آن خود کرد.

پافشاری استین به بازشماری آراء این سه ایالت در حالی ادامه دارد که تیم انتخاباتی ترامپ با استناد به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر وقوع تخلف در جریان رقابت ۸ نوامبر وجود ندارد، به اقدام وی اعتراض کرده است.