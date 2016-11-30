  1. اخبار کوتاه
  2. بین الملل
۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰:۲۷

جیل استاین: آمریکا نیاز به سیستم رای‌گیری کاغذی دارد

نامزد حزب سبز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرد استفاده از سیستم‌های رای گیری کامپیوتری، بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین و برخی ایالات دیگر آمریکا را مختل می‌کند.

.

کد مطلب 3837596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها