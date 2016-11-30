https://mehrnews.com/xGDmj ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰:۲۷ کد مطلب 3837596 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰:۲۷ جیل استاین: آمریکا نیاز به سیستم رایگیری کاغذی دارد نامزد حزب سبز انتخابات ریاستجمهوری آمریکا اعلام کرد استفاده از سیستمهای رای گیری کامپیوتری، بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین و برخی ایالات دیگر آمریکا را مختل میکند. . کد مطلب 3837596 کپی شد مطالب مرتبط «استین» دادخواست برای بازشماری آراء «پنسیلوانیا» را پس گرفت ممانعت از بازشماری آراء/دعوت «کلینتون» برای حمایت از شمارش مجدد برچسبها انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا جیل استاین ایالات متحده امریکا
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