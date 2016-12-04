اهدای مدال طلای قهرمان المپیک به آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی، قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ برزیل، همزمان با رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور که روزهای ۹ و ۱۰ دی ماه در شهر مشهد مقدس برگزار می شود، مدال خود را به آستان قدس رضوی اهدا می کند.

در این خصوص فدراسیون کشتی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، تولیت محترم آستان قدس رضوی خواستار هماهنگی های لازم در این زمینه شد.

متن نامه فدراسیون کشتی به شرح زیر است:

«احتراما، ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی، به استحضار می رساند، آقای "حسن یزدانی" قهرمان المپیک، و کشتی گیر آزادکار جوان و با اخلاق کشورمان، که سابقه اهدای مدال های نقره مسابقات جهانی بزرگسالان سال ۲۰۱۵ میلادی و مدال طلای مسابقات جهانی جوانان ۲۰۱۴ میلادی خود را، به موزه آستان قدس رضوی در سال های گذشته دارد، بر اساس نذری معنوی و در اقدامی ارزشمند و مقبول که پیش از اعزام به مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل اعلام عمومی نیز گردید، تقاضا دارد، مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ خود را به موزه و بارگاه مطهر آستان قدس رضوی تقدیم نماید.

به همین منظور فدراسیون کشتی ایران به عنوان متولی ورزش ملی کشور، کشتی، در نظر دارد در جریان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی، که طی روزهای ۹ لغایت ۱۰ دیماه در سالن شهید بهشتی شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد، طی مراسمی ویژه، وفق تشریفات متعارف، نسبت به انجام این مهم اقدام نماید. سپاسگزار خواهد بود دستور فرمایید اقدامات و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.پیشاپیش از همکاری جنابعالی و تمامی خدمتگزاران والامقام بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) کمال تشکر را دارد.»