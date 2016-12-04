سواستفاده دلالان ازسرمازدگی باغات/نگرانی از بروز خسارات جدید

محمدرضا شعبانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه خسارات وارد شده به باغات مازندران در پی سرمازدگی اخیر، به چند بخش تقسیم می‌شود، اظهارداشت: شکستگی شاخه‌ها و سرشاخه‌های درختان، ریزش میوه‌ها در برخی باغات، یخ زدگی و افت قیمت میوه در بازار را می‌توان از جمله خسارات این حادثه برشمرد.

وی اضافه کرد: در پی این حادثه، بخشی از میوه‌ها دچار یخ زدگی شدند که باید فورا وارد بازار شوند اما عده‌ای از دلالان از این موقعیت سواستفاده کرده و میوه‌های سالم را نیز به‌عنوان محصولات یخ زده در نظر می‌گیرند که همین امر سبب کاهش قیمت مرکبات و کیوی شده است.

شعبانی ادامه داد: همچنین باغداران نگران بروز یک سرمازدگی دیگر هستند و برای عرضه محصولات خود به بازار عجله می‌کنند.

رئیس اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌های این حادثه به باغات ما این بوده که سرشاخه‌های درختان و خود آنها اعم از نهال و بارور یخ زده‌اند و این امر باعث خشکیدگی شدید در باغات شده است.

شعبانی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه میزان خسارات وارده تاکنون به ۹۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است، گفت: باید منتظر ماند و دید یخ زدگی که اتفاق افتاده چقدر به باغات خسارت زده است و آن زمان برآورد نهایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب سرمازدگی اخیر به باغات مرکبات بوده است، اظهارداشت: ما حدود ۲.۷ میلیون تن تولید مرکبات در مازندران داریم درحالی‌که میزان تولید کیوی در این استان حدود ۲۰۰ هزارتن است ضمن اینکه بخشی از این کیوی‌ها نیز جمع آوری شده و بخشی از آنها روی درختان مانده بود.