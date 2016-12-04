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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

سواستفاده دلالان ازسرمازدگی باغات/نگرانی از بروز خسارات جدید

سواستفاده دلالان ازسرمازدگی باغات/نگرانی از بروز خسارات جدید

رئیس اتحادیه باغداران مازندران بابیان اینکه دلالان از شرایط پس از سرمازدگی،سواستفاده کرده وقیمت میوه را کاهش داده‌اند،گفت: نگرانی از سرمای جدید موجب تعجیل در عرضه محصول به بازار شده است.

محمدرضا شعبانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه خسارات وارد شده به باغات مازندران در پی سرمازدگی اخیر، به چند بخش تقسیم می‌شود، اظهارداشت: شکستگی شاخه‌ها و سرشاخه‌های درختان، ریزش میوه‌ها در برخی باغات، یخ زدگی و افت قیمت میوه در بازار را می‌توان از جمله خسارات این حادثه برشمرد.

وی اضافه کرد: در پی این حادثه، بخشی از میوه‌ها دچار یخ زدگی شدند که باید فورا وارد بازار شوند اما عده‌ای از دلالان از این موقعیت سواستفاده کرده و میوه‌های سالم را نیز به‌عنوان محصولات یخ زده در نظر می‌گیرند  که همین امر سبب کاهش قیمت مرکبات و کیوی شده است.

شعبانی ادامه داد: همچنین باغداران نگران بروز یک سرمازدگی دیگر هستند و برای عرضه محصولات خود به بازار عجله می‌کنند.

رئیس اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌های این حادثه به باغات ما این بوده که سرشاخه‌های درختان و خود آنها اعم از نهال و بارور یخ زده‌اند و این امر باعث خشکیدگی شدید در باغات شده است.

شعبانی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه میزان خسارات وارده تاکنون به ۹۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است، گفت: باید منتظر ماند و دید یخ زدگی که اتفاق افتاده چقدر به باغات خسارت زده است و آن زمان برآورد نهایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب سرمازدگی اخیر به باغات مرکبات بوده است، اظهارداشت: ما حدود ۲.۷ میلیون تن تولید مرکبات در مازندران داریم درحالی‌که میزان تولید کیوی در این استان حدود ۲۰۰ هزارتن است ضمن اینکه بخشی از این کیوی‌ها نیز جمع آوری شده و بخشی از آنها روی درختان مانده بود.  

کد مطلب 3839976

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