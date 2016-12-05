بازدید کارشناسان بیمه از ۷۰ درصد باغات سرمازده

رامین امینی زارع در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین برآوردهای انجام شده درزمینه خسارت سرمازدگی به باغات مرکبات، اظهارداشت: اکیپ‌های ما در مناطق سرمازده حضور دارند و مشغول ارزیابی خسارات وارده هستند.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد باغات زیان دیده مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته‌اند و تا پایان بررسی تمامی مناطق خسارت دیده، این بازدیدها ادامه خواهد یافت.

مشاور صندوق بیمه کشاورزی اضافه کرد: برای باغدارانی که بیمه شده‌اند، مشکلی در زمینه بررسی خسارات وجود ندارد و پس از انجام ارزیابی‌های لازم با تامین منابع مالی مورد نیاز که در قالب حق بیمه سهم دولت در قانون بودجه سالانه به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد، غرامت آنان پرداخت خواهد شد.

وی درباره اینکه چرا سطوح باغات بیمه شده در مازندران پایین است؟ افزود: ماهیت بیمه اختیاری است، همه ساله امکان عقد قرارداد بیمه از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ‌ماه برای باغداران مرکبات فراهم است، ضمن اینکه درحال حاضر نیز کشاورزان زیادی تحت پوشش این بیمه قرار دارند و توصیه این است که باغداران از این امکان حمایتی بهره ببرند.

امینی زارع درباره اینکه میزان نهایی خسارات وارد شده به باغات مازندران چه هنگامی مشخص خواهد شد؟ ادامه داد: هنوز نمی‌توان زمان دقیقی را برای این کار اعلام کرد؛ برخی مناطق صعب العبور هستند و اکیپ‌های تخصصی اعزام شده نمی‌توانستند وارد آن مناطق شوند، ولی با همه این اوصاف ما کارمان را آغاز کردیم ضمن اینکه بخش عمده‌ای از کار هم انجام شده و بررسی‌ها ادامه دارد تا میزان دقیق خسارات برآورد شود.

وی درباره اینکه برآورد اولیه در این زمینه چقدر بوده است؟ گفت: فعلا نتایج بررسی‌ها میزان خسارات را در طیف‌های گوناگونی در مناطق مختلف نشان می‌دهد و دقیقا نمی‌توان این میزان را تخمین زد بلکه باید ارزیابی‌ها کامل شود چراکه خسارت در برخی مناطق بیشتر و در برخی نقاط کمتر است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باغداران خسارت دیده که پیش‌ترنسبت به خرید بیمه نامه مرکبات اقدام کرده‌اند، باید پیش از محو آثار خسارت به نزدیک‌ترین شعبه اصلی و یا دفاتر شرکت‌های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعلام خسارت کنند. حق بیمه سهم باغدار درهرهکتار از ۵۳۰ تا ۲ میلیون وسیصدوهفتاد هزار ریال و سقف غرامات پس از بررسی و تعیین خسارات وارده از ۱۸ میلیون تا ۷۰ میلیون ریال در هر هکتار متغیر است.

۷۸درصد حق بیمه باغات مرکبات را دولت می دهد

امینی زراع ادامه داد: با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول مرکبات شمال تا میزان ۷۸ درصد مشارکت در حق بیمه بوده که بالاترین میزان کمک دولت درمحصولات باغی به شمار می‌رود.

وی گفت: علاوه بر آنچه که در مورد بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند؛ شرایط بیمه تنه درختان بسته به سن درخت، میزان و شدت خسارت متفاوت بوده و از ۲۵ تا ۶۰ میلیون ریال در هکتار متغیر است.

امینی زراع ادامه داد: این درحالی است که حق بیمه پرداختی باغدار برای برخورداری ازاین پوشش حمایتی درمحدوده ۷۰۰ تا ۹۶۰ هزار ریال در هکتار بوده و میزان کمک دولت نیز ۶۸ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: باغداران می‌توانند هم بیمه نامه محصول مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو شیرین و لیمو ترش را خریداری کنند و هم تنه درختان یاد شده را تحت پوشش بیمه قرار دهند.