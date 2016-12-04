جاذبه لیزر درمانی برای بیماران/ ساخت ۶ دستگاه لیزر پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رزاقی روز یکشنبه در نشست خبری دومین سمینار کاربرد لیزر در اورولوژی که در بیمارستان شهدای تجریش برگزار شد، اظهار داشت: درمان پروستات با لیزر از سال ۷۲ در کشور آغاز شده است.

وی با اعلام این مطلب که دستگاه درمان پروستات با لیزر از خارج تهیه می شد، افزود: علاوه بر دستگاه، فیبر آن نیز وارداتی بود و این مسئله باعث می شد هزینه درمان پروستات با لیزر برای بیماران گران تمام شود. از همین رو تصمیم گرفتیم نسبت به ساخت دستگاه لیزر برای درمان پروستات در کشور اقدام کنیم.

رزاقی با اشاره به اینکه در سال ۷۲ موفق به تعمیر فیبر دستگاه لیزر برای درمان پروستات شدیم، ادامه داد: این مسئله باعث شد تا هزینه های درمان برای بیماران سرشکن شود.

وی با اشاره به فعالیت مرکز تحقیقات لیزر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از سال ۸۴ آغاز شد، افزود: با تدوین اساسنامه این مرکز توانستیم زمینه های کاری برای بومی سازی دانش لیزر را با همکاری وزارت علوم و سایر مراکز علمی غیرپزشکی انجام دهیم.

وی از ساخت دو لیزر برای پروستات و سنگ شکنی مجاری ادراری با عنوان یک موفقیت در کشور نام برد که در سال ۸۷ اتفاق افتاد و اظهار داشت: آنچه مسلم است اینست که جاذبه لیزر در بین مردم و پزشکان روز به روز در حال افزایش است.

رئیس مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی با اشاره به تدوین نقشه راه لیزر در کشور که با همکاری دست اندرکاران علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در سال های ۸۹ و ۹۰ تهیه شد، افزود: در حال حاضر معاونت علمی ریاست جمهوری تصمیم گرفته برای حمایت از این روش جراحی نسبت به تامین هزینه دستگاه لیزر برای بیمارستان ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آن را متقبل شود.

رزاقی با عنوان این مطلب که در حال حاضر وارد عرصه های نوین لیزر در پزشکی شده ایم، افزود: تشخیص بیماری ها با لیزر باعث می شود مدت زمان تشخیص کوتاه شده و همین مسئله باعث می شود نسبت به اتخاذ روش های بهتر برای درمان بیماران اقدام گردد.

وی از ساخت ۶ دستگاه لیزر در پزشکی در مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت: در حال حاضر این ۶ دستگاه برای پروستات، دستگاه ادراری، پوست، دردهای مفصلی و دندان پزشکی ساخته شده است.