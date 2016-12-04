علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل وزش تندباد طی ۴۸ ساعت گذشته قطعی برق در برخی مناطق به ویژه شهرستان مشگین شهر تجربه شد.

وی افزود: به دلیل اینکه شبکه برق‌رسانی استان در اغلب مناطق هوایی است وزش باد و تغییرات دفعتی جوی می‌تواند موجب قطعی برق شود.

مدیرعامل توزیع برق استان متذکر شد: در روزهای اخیر سرعت باد در شهرستان مشگین شهر به ۹۰ کیلومتر در ساعت رسیده بود که خرابی‌هایی در پی وزش باد به وجود آمد.

علیزاده تأکید کرد: صدمه به تأسیسات شهری، تابلوها و مبلمان شهری و ریزش دیوارهای کم‌دوام در کنار شکستن شاخ و برگ درختان موجب شد در برخی مناطق این شهرستان شاهد قطعی برق باشیم.

وی تصریح کرد: با این وجود تمامی نقاط حادثه دیده شبکه ترمیم شده و حتی در روستاها نیز قطعی برق نداریم.

مدیرعامل توزیع برق استان با اشاره به اهمیت اجرای کابل‌های خودنگه‌دار اضافه کرد: به عنوان مثال تجربه تندباد اخیر نشان داد هر کجا کابل‌های خودنگه‌دار اجرا شده قطعی برق نداشتیم.

علیزاده افزود: در خود شهر سرعین که سرعت باد به بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رسیده بود به دلیل اجرای کابل‌های خود نگه‌دار هیچ قطعی در بخش شهری تجربه نشد.

وی تأکید کرد: اجرای کابل‌های خودنگه‌دار نیازمند اعتبار مناسب است و در نظر داریم امسال ۲۰ هزار کیلومتر را اجرا کنیم تا ایمنی شبکه در بروز حوادث ارتقا یابد.

به گفته مدیرعامل توزیع برق استان به مرور زمان با تأمین اعتبار شبکه برق‌رسانی تمامی مناطق استان به کابل خودنگه‌دار تغییر می‌کند.