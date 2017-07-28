به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره برق اردبیل، آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با صدور حکمی، حسن محمدی را به سمت سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل منصوب کرد.

سرپرست جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل پس از انتصاب برلزوم رشد و ارتقاء شاخص های شرکت در سال اقتصاد مقاومتی و تحقق تولید و اشتغال به عنوان رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرده است.

پیش از این علیرضا علیزاده به مدت بیش از شش سال مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بود.

وی پس از ترک مدیریت شرکت برق اردبیل، به سمت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان منصوب شد.