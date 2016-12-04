قصد خروج از حلب را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «زکریا ملاحفجی» از سرکردگان گروه های مسلح سوری امروز یکشنبه در مصاحبه با رویترز گفت که به آمریکا اعلام کرده است علیرغم دعوت مسکو از واشنگتن برای به نتیجه رسیدن درباره خروج کامل معارضین از حلب، آنها قصدی برای انجام این کار ندارند.

به گفته وی، این تصمیم دیروز شنبه و پس از صدور بیانیه وزارت خارجه روسیه به آمریکایی ها اعلام شده است.

ملاحفجی در این باره گفت: آنها پیشتر از ما پرسیده بودند که آیا قصد ماندن دارید یا رفتن؟ بعد به پاسخمان بی آنکه اظهار نظری کنند، گوش دادند.

گفتنی است که ارتش سوریه در روز های گذشته موفق به باز پس گیری بخش زیادی از شرق حلب از دست گروه های مسلح شده است.

از سوی دیگر، آمریکا هنوز به پیشنهاد «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر مذاکره برای خروج کامل گروه های مسلح معارض پاسخی نداده است.