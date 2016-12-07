بهروز رشاد تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان آغاز فیلمبرداری فیلم سینمایی «قطار آن شب» به کارگردانی حمیدرضا قطبی گفت: بعد از ۴ ماه موفق به دریافت پروانه ساخت برای این فیلم سینمایی شدیم و با توجه به محتوای داستان که باید در فصل بهار روایت شود در نظر داریم آن را اواسط فروردین ماه کلید بزنیم.

وی افزود: این فیلم در سوادکوه، گل دشت و یک مسیر راه آهن فیلمبرداری می شود زیرا داستان فیلم در چنین مکان هایی می‌گذرد.

رشاد درباره داستان فیلم عنوان کرد: این فیلم روایتگر قصه یک بدقولی است که باعث می شود کودکی دچار پریشان حالی شود، البته این فیلم تنها برای کودکان نیست بلکه ما در نظر داریم مخاطب عام هم داشته باشد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: من قصه «قطار آن شب» را از رمانی از احمد اکبرپور و با همین عنوان اقتباس کرده ام و در حال حاضر مشغول بازنویسی آن هستم که تا ۲۵ روز دیگر کار بازنویسی آن تمام می شود و فیلمنامه را جهت مطالعه به افرادی که در نظر داریم می فرستیم.

رشاد با اشاره به اینکه قرار بود در فیلم سینمایی «جامه دران» با حمیدرضا قطبی همکاری کند، بیان کرد: ابتدا قرار بود در «جامه دران» با حمیدرضا قطبی همکاری کنم اما هنگامی که فیلمنامه آن را خواندم به او گفتم تو از عهده کارگردانی این کار برنمی آیی، ولی وقتی خروجی فیلم را دیدم بسیار شگفت زده شدم و حیرت کردم بر همین اساس دوست داشتم اثری را به صورت مشترک با او بسازم و در نهایت قرار شد در «قطار آن شب» با یکدیگر همکاری کنم.

تهیه کننده «شبی در تهران» در پایان بیان کرد: همواره برخی از افراد به صورت ثابت در آثار با من همکاری می کنند و از این جهت می توانم بگویم، حسن حسن دوست به عنوان تدوینگر، ناصر شکرخواهی به عنوان آهنگساز و بهروز صادقی به عنوان عکاس با ما در این اثر همکاری می کنند.