گزینه جدید «ترامپ» برای وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به لیست نام افرادی که از سوی « دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا نامزد ریاست بر وزارت خارجه آمریکا شده اند یک نفر دیگر اضافه شد.

«جان هانتسمن» فرماندارسابق ایالت یوتا که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به عنوان سفیر آمریکا در چین مشغول به فعالیت بوده است نیز به این لیست اضافه شده است.

پیشتر خبرها حکایت از آن داشت که ترامپ برای پست وزات امور خارجه آمریکا، نامزدی «رکس تیلرسون» رئیس شرکت بزرگ نفتی اکسون موبیل و میتا رومنی فرماندار سابق ماساچوست را بررسی می کند.





