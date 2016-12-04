۲۴ هزار میلیارد؛ بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جداول بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابع بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

طبق اعتبارات پیشنهاد شده، بودجه ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹۸.۵ میلیارد تومان و بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱هزارو ۹۷۷ میلیارد تومان پیش بینی شد. همچنین ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی و ورزشی کارگران در نظر گرفته شده است.

دولت ذیل جدول بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی اقشار خاص ۱۱۹ میلیارد تومان و برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز ۴۵۹ میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. علاوه بر این برای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است.

در این لایحه برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها نیز به عنوان رکن دوم اقتصادی در قانون اساسی ۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

طبق جداول بودجه دستگاه‌های اجرایی، بودجه پیش بینی شده برای بخش بیمه‌های اجتماعی هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.