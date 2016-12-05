به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به منظور اعتلای صنعت سینمای ایران، ارتقای کیفی تبلیغات و اطلاع رسانی در معرفی اثر هنری و جذب مخاطبان به سوی سینما، همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان عرصه اقلام تبلیغی، اقدام به برگزاری مسابقه عکس، پوستر و آنونس فیلم های سینمایی می کند.

مقررات عمومی:

- اقلام تبلیغاتی فیلم های سینمایی داستانی که از تاریخ ۱/۱۰/۹۴ تا ۱/۱۰/۹۵ به نمایش عمومی درآمده اند، می توانند در این بخش از مسابقه شرکت کنند.

- هیات انتخاب و داوری متشکل از سینماگران و کارشناسان فنی و هنری آثار دریافتی را با رعایت استانداردها و اولویت های جشنواره را که در اختیار دبیرخانه بخش اقلام تبلیغی قرارگرفته باشند مورد قضاوت قرار خواهند داد و جوایز خود را در بخش عکس، پوستر، آنونس و تیزر به برگزیدگان اهدا می کند.

- تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به منزله قبولی مقررات آیین‌نامه شرکت در جشنواره است.

- به تمامی آثار راه یافته به بخش اقلام تبلیغی گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

- برگزارکننده مجاز به استفاده از آثار منتخب جهت چاپ در کتاب و امور فرهنگی دیگر با ذکر نام صاحب اثر است.

- اخذ تصمیم نهایی درباره مواردی که در آیین نامه و مقررات پیش بینی نشده به عهده شورای برگزاری جشنواره است.

بخش عکس

- عکاسان ملزم به ارایه مجموعا هشت عکس صحنه و چهار عکس پشت صحنه از هر فیلم هستند.

- هر عکاس حداکثر با پنج اثر از فیلم های اکران شده، می تواند متقاضی حضور در این بخش باشد.

-عکس ها باید در ابعاد۲۰*۳۰ و روی کاغذ عکاسی چاپ و فایل دیجیتال آنها با ابعاد۳۰*۴۵ و فرمت jpg با روزولوشن ۳۰۰dpi روی CD به دبیرخانه ارسال شود.

- نوشتن نام و نام خانوادگی به همراه نام اثر و شماره تماس عکاس روی CD الزامی است.

- تمامی عکس های هر مجموعه باید رنگی یا سیاه وسفید باشد.

- استفاده از نرم افزارهای رتوش عکس تا جایی که به اصالت عکس خدشه وارد نکند مجاز است، ویرایش عکس ها درحد اصلاح رنگ و نور مجاز است.

- اطلاعات ثبت شده دوربین باید در عکس های ارسالی قابل رویت باشد.

- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰/۹/۹۵ است.

بخش پوستر

- اندازه پوسترها باید حداقل ۴۵*۶۰ و حداکثر۱۰۰*۷۰ سانتیمتر باشد، ارایه فایل پوستر در فرمت TIF یا JPG با کیفیت ۳۰۰dpi در قطع۱۰۰*۷۰ به همراه پرینت A۳ الزامی است.

- آثار ارسالی حتما باید به مرحله چاپ افست رسیده و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارا باشند.

- هر طراح مجاز به ارسال حداکثر پنج اثر در این بخش است.

- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰/۹/۹۵ است.

تیزر و آنونس

- آنونس ها باید به صورت دیجیتال (DCP) به همراه نسخه ویدیویی( SD یا HD) ارایه شوند.

- تیزرها باید به صورت نسخه ویدیویی (SD یا HD) ارایه شوند.

- زمان تیزر و آنونس آزاد است.

- هنرمندان این بخش حداکثر با پنج اثر می تواند در این بخش شرکت کنند.

- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰/۹/۹۵ است.