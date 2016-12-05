به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به منظور اعتلای صنعت سینمای ایران، ارتقای کیفی تبلیغات و اطلاع رسانی در معرفی اثر هنری و جذب مخاطبان به سوی سینما، همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان عرصه اقلام تبلیغی، اقدام به برگزاری مسابقه عکس، پوستر و آنونس فیلم های سینمایی می کند.
مقررات عمومی:
- اقلام تبلیغاتی فیلم های سینمایی داستانی که از تاریخ ۱/۱۰/۹۴ تا ۱/۱۰/۹۵ به نمایش عمومی درآمده اند، می توانند در این بخش از مسابقه شرکت کنند.
- هیات انتخاب و داوری متشکل از سینماگران و کارشناسان فنی و هنری آثار دریافتی را با رعایت استانداردها و اولویت های جشنواره را که در اختیار دبیرخانه بخش اقلام تبلیغی قرارگرفته باشند مورد قضاوت قرار خواهند داد و جوایز خود را در بخش عکس، پوستر، آنونس و تیزر به برگزیدگان اهدا می کند.
- تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به منزله قبولی مقررات آییننامه شرکت در جشنواره است.
- به تمامی آثار راه یافته به بخش اقلام تبلیغی گواهی شرکت اهدا خواهد شد.
- برگزارکننده مجاز به استفاده از آثار منتخب جهت چاپ در کتاب و امور فرهنگی دیگر با ذکر نام صاحب اثر است.
- اخذ تصمیم نهایی درباره مواردی که در آیین نامه و مقررات پیش بینی نشده به عهده شورای برگزاری جشنواره است.
بخش عکس
- عکاسان ملزم به ارایه مجموعا هشت عکس صحنه و چهار عکس پشت صحنه از هر فیلم هستند.
- هر عکاس حداکثر با پنج اثر از فیلم های اکران شده، می تواند متقاضی حضور در این بخش باشد.
-عکس ها باید در ابعاد۲۰*۳۰ و روی کاغذ عکاسی چاپ و فایل دیجیتال آنها با ابعاد۳۰*۴۵ و فرمت jpg با روزولوشن ۳۰۰dpi روی CD به دبیرخانه ارسال شود.
- نوشتن نام و نام خانوادگی به همراه نام اثر و شماره تماس عکاس روی CD الزامی است.
- تمامی عکس های هر مجموعه باید رنگی یا سیاه وسفید باشد.
- استفاده از نرم افزارهای رتوش عکس تا جایی که به اصالت عکس خدشه وارد نکند مجاز است، ویرایش عکس ها درحد اصلاح رنگ و نور مجاز است.
- اطلاعات ثبت شده دوربین باید در عکس های ارسالی قابل رویت باشد.
- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰/۹/۹۵ است.
بخش پوستر
- اندازه پوسترها باید حداقل ۴۵*۶۰ و حداکثر۱۰۰*۷۰ سانتیمتر باشد، ارایه فایل پوستر در فرمت TIF یا JPG با کیفیت ۳۰۰dpi در قطع۱۰۰*۷۰ به همراه پرینت A۳ الزامی است.
- آثار ارسالی حتما باید به مرحله چاپ افست رسیده و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارا باشند.
- هر طراح مجاز به ارسال حداکثر پنج اثر در این بخش است.
- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰/۹/۹۵ است.
تیزر و آنونس
- آنونس ها باید به صورت دیجیتال (DCP) به همراه نسخه ویدیویی( SD یا HD) ارایه شوند.
- تیزرها باید به صورت نسخه ویدیویی (SD یا HD) ارایه شوند.
- زمان تیزر و آنونس آزاد است.
- هنرمندان این بخش حداکثر با پنج اثر می تواند در این بخش شرکت کنند.
- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰/۹/۹۵ است.
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