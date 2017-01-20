مواردی که باید برای خرید بلیت فیلم فجر بدانید/ اشکال در سایت

به گزارش خبرنگار مهر، برای خرید بلیت سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر دستور العملی برای مخاطبان جشنواره در نظر گرفته شده است، که در ذیل می توانید آن را مطالعه کنید:

*هر کاربر مجاز به تهیه حداکثر ۴ سری و در سری حداکثر ۲ صندلی است.

*سینما گالری ملت امسال کاخ مردمی جشنواره بوده و قیمت صندلی در هر سانس هر بلیت ۲۵ هزار تومان است که با خرید سری، قیمت هر بلیت ۲۲ هزار تومان محاسبه می شود.

*قیمت بلیت در هر سانس سینماهای تهران هر بلیت ۱۲ هزار تومان است که با خرید سری، قیمت هر بلیت ۱۰ هزار تومان محاسبه می شود.

*قیمت صندلی در هر سانس سینماهای راگا، کیان و تماشا هر بلیت ۱۰ هزار تومان است که با خرید سری، قیمت هر بلیت ۸ هزار تومان محاسبه می شود.

*مهمان ویژه گروه الف: مجاز به انتخاب حداکثر ۴ صندلی است. هرکاربر از این گروه می تواند در ۲ سری، ۲ صندلی انتخاب کند یا در ۴ سری، یک صندلی.

*مهمان ویژه گروه ب: هر کاربر از این گروه می تواند حداکثر ۲ صندلی انتخاب کند.

از جمله موارد قابل توجه در این دوره از جشنواره فیلم فجر، ارسال بلیت های خریداری شده از طریق پیک است. سال گذشته در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، سینما ملت به عنوان محل دریافت بلیت برای نهادهای مختلف در نظر گرفته شده بود که مخاطبان جشنواره نیز می توانستند در صورت تمایل به این سینما مراجعه و بلیت خود را دریافت کنند. البته در همان سال هم اعلام شده بود که خریداران بلیت می توانند از پیک برای دریافت بلیت های خود استفاده کنند.

در این دوره از جشنواره فیلم فجر نیز خریداران بلیت می توانند از طریق اینترنت هزینه پیک برای دریافت بلیت را پرداخت کنند. این مبلغ برای تمام نقاط تهران ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بلیت هایی که برای جشنواره فیلم فجر در نظر گرفته شده است دارای هلوگرام طلاکوب است، البته به نظر می رسد از دوره بعد دیگر بلیت کاغذی در اختیار مخاطبان جشنواره قرار نگیرد و با نصب یک نرم افزار روی گوشی، کاربر بتواند از طریق بارکدی که در اختیار می گیرد، وارد سینما شود.

مسئولیت فروش بلیت ها از طریق اینترنت در این دوره از جشنواره فیلم فجر به شرکت «نوپاد» که هولدینگ بانک پاسارگاد است، سپرده شده و گفته می شود تا امروز هیچ هزینه ای برای خدماتی که به جشنواره فیلم فجر ارائه کرده، نگرفته بلکه مبلغی هم پرداخت کرده است. این شرکت کل سیستم مکانیزه جشنواره فیلم فجر را برعهده گرفته و تا امروز صدور کارت های برج میلاد و ثبت‌نام خبرنگاران، ثبت نام صاحبان آثار، فروش بلیت تهران و شهرستان از جمله مسئولیت هایی است که از سوی این شرکت اجرا می شود.

البته از صبح امروز که سایت فروش بلیت لازم بود در دسترس علاقمندان باشد با مشکلی رو به رو شده و امکان خرید بلیت هنوز فراهم نیست.