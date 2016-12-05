شماره جدید جهان کتاب با مقاله ای درباره رمان سیاه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و سی و یکمین شماره ماهنامه جهان کتاب ویژه آذرماه به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات کشور آمده است.

مانند دیگر شماره های این مجله، مطلب ابتدایی یکی از سلسله مقاله های «نامه‌ای از پراگ» نوشته پرویز دوائی است که این شماره با عنوان «پاییز آمد»، با یادی از زنده‌یاد جمشید ارجمند چاپ شده است. پس از آن، «نویسنده داستان‌های ترسناک می‌ترسد» آمده است؛ نوشته‌ای از الیسون فلاد که در آن نظر استفن کینگ را درباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بررسی کرده است. استفن کینگ می‌گوید: «گوش فرا دادن به سخنرانی‌های دونالد ترامپ شبیه گوش دادن به سروصدای پیانویی است که از راه‌پلّه فرو می‌غلتد.»

مقاله بعدی «باباطاهر عریان بنّای قابلی هم بود!» نقد مفصّل جمشید سروشیار است بر کتاب «باباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر جصّاص همدانی» تألیف نصرالله پورجوادی. در مقاله بعدی «مرزهای ایران و عثمانی» از کاوه بیات به معرفی کتاب مجموعه رسائل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی، ۹۰۷ ـ ۱۳۰۹ هجری قمری پرداخته شده و محمدحسین خسروپناه هم کتاب «پیکار در برلین: دوره روزنامه پیکار» را بررسی کرده است. «از پایان‌نامه تا کتاب» عنوان نقدی از سیّدفرید قاسمی بر کتاب «نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران» است که به عنوان مطلب بعدی به چاپ رسیده است. همچنین مجید رهبانی در مقاله «مشروطه و کتاب» به بررسی کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات ۱۲۸۵ ـ ۱۳۰۴ پرداخته است. عبدالرسول شاکری هم در مطلب بعدی ضمن معرفی کتاب «سیاست نوشتار» گفتگویی با نویسنده آن، کامران تَلَطّف انجام داده است.

در ادامه، مطلب بررسی کتاب‌های «ادبیات مانوی» از مهرداد بهار و ابوالقاسم‌ اسماعیل‌پور، «فلسفه‌ای برای زندگی» از ویلیام اروین با ترجمه محمود مقدسی و «وزن چیزها» نوشته جین کازز با ترجمه عباس مخبر از معصومه علی‌اکبری درج شده اند. نقدی بر دفتر شعر «اقیانوسی آرام» سروده علیرضا بهرامی هم مطلب بعدی است که در ادامه آمده است. معرفی کتاب «شکل‌گیری هویّت ملّی در ایران» و نقدی بر کتاب «هیتلر: صعود» نوشته فولکر اولریخ از جمله مطالب بعدی جهان کتاب جدید هستند.

«رمان‌های سیاه کشورهای اسکاندیناوی و رمزگشایی تاریخ» با رویکرد بررسی ادبیات پلیسی در کشورهایی چون سوئد، دانمارک و نروژ مقاله ای به قلم یاسمن منو است که در آن ضمن پرداختن به نقش سیاسی و افشاگرانه این رمان‌ها، نویسندگانی چون اِستیگ لارسِن، هِنینگ مَنکِل و جو نِسبو معرفی شده اند که اشتهاری جهانی دارند.

مطلب بعدی با عنوان «حمید زرّین‌کوب: ادیب نوگرا» نوشته کامیار عابدی است که در هشتادمین زادروز زرین کوب منتشر شده است. «این سیامک برای من غریبه است!» از کریم منیری، هم نقدی است بر کتاب خاطرات سیامک لطف‌الهی. «پیرامتن در ترجمه» مقاله‌ای در زمینه نقد ترجمه از حسن هاشمی میناباد است که در ادامه چاپ شده است.. دهمین قسمت از سلسله مقالات «نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟» نوشته گری دِکستِر با ترجمه پرتو شریعتمداری با محوریت ادوارد آلبی و نمایشنامه «چه کسی از ویرجینیاوولف می‌ترسد؟» مطلب بعدی این شماره جهان کتاب است.

در بخش «هزار و یک داستان» کتاب های «این خیابان سرعت‌گیر ندارد» از مریم جهانی، «بچه دیو خواب است» از محمدعلی مهمان‌نوازان، «تو از دست‌های من سردتری» اثر بنفشه رحمانی و «طلابازی» نوشته امیرحسین شربیانی، توسط زری نعیمی مورد بررسی قرار گرفته اند. در صفحه «وقت شعر» سه دفتر توسط سایه اقتصادی نیا بررسی شده است: «باید بایستم وسط دشت آفتاب‌گردانِ ون گوگ» از ندا کامیاب، «ضربان» از مریم جعفری و «مَدِّ مژه» سروده بهنود بهادری.

در بخش «معرفی کوتاه» این شماره، هم ۱۶ کتاب معرفی شده اند که به ترتیب عبارت اند از: جلد بیستم دانشنامه جهان اسلام؛ دایره‌المعارف هنر/ رویین پاکباز؛ گال، گال، گالری!/ کریم امامی؛ زبان فارسی در گذر زمان/ مهرداد نغزگوی کهن؛ تاریخ فلسفه/ مارتین کوهن، ترجمه مهدی شفقتی؛ فلسفه و سیاست واقعی/ ریموند گوس، ترجمه کمال پولادی؛ هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری/ دیوید هاروی، ترجمه خسرو کلانتری و مجید امینی؛ تضادهای سوسیالیسم واقعاً موجود/ مایکل لبوویتز، ترجمه حمیدرضا بهادری و پیام یزدانی؛ و فرهنگ طبّ سنّتی/ محمدرضا توکلی صابری و زهرا سینایی.

«تازه‌های بازار کتاب» از فرّخ امیرفریار هم آخرین مطلب این شماره جهان کتاب است.

شماره جدید این مجله با قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده و روی پیشخوان آمده است.