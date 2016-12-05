به گزارش خبرنگار مهر، مریم آلبوغبیش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس امسال با رویکردی جدید و همسو با استراتژی نوین ( جدید ) جمعیت هلال احمر با شعار مدرسه ایمن - جامعه تاب آور با حضور گسترده و فعال اعضای کانون های دانش آموزی اجرا شد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری مانور زلزله رویکرد تاب آوری است، اضافه کرد: با توجه به خطر بالای زلزله در استان و اهمیت ارتقای آمادگی مردم برای مواجه شدن با اثرات زلزله مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس اجرا شد.

آلبوغبیش افزود: در این راستا و در خصوص ضرورت ارتقای آمادگی جامعه برای کاهش خطرپذیری و ارتقای ظرفیت مواجهه با اثرات سوانح طبیعی و ضرورت بهبود تاب آوری امسال با رویکردی جدید علاوه بر دانش آموزان و مسئولان مدارس مردم محلات نیز در برنامه مانور زلزله و ایمنی مشارکت داده شدند.

وی بیان کرد: در این رویکرد ضمن ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان مطابق روال قبل تمهیداتی اندیشیده شد که سطح آگاهی و آمادگی ساکنین محله‌های مجاور مدارس ایمن نیز ارتقاء یابد و از ظرفیت مدارس به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران محدوده مجاور مدارس استفاده شود.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش شد که مدارس ایمن در برابر زلزله به عنوان کانون ارتقای ایمنی و پایگاه مدیریت بحران در سطوح محلی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جمعیت هلال احمر با فعال کردن کانون‌های دانش‌آموزی در مدارس و برگزاری کلاس‌های آموزش امداد و کمک‌های اولیه به دانش آموزان قدم‌های بیشتری را در این راستا برداشته است.

آلبوغبیش ادامه داد: دانش آموزان با فراگیری نکته های مهم امدادی و انتقال این آموزه ها به اعضای خانواده خود برای مقابله با حوادث آماده خواهند شد.

وی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر با داشتن ۱۵۳ کانون دانش آموزی از مدارس سراسر استان بوشهر اقدام به برگزاری کلاس‌های امدادی – برگزاری مانور و دوره‌های بازآموزی و تمرین کرده است.

معاون جمعیت هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به چشم‌انداز راهبردی سازمان، جوامع ایمن، تاب آور و آماده در برابر حوادث و سوانح که به حفظ کرامت انسانی و گسترش صلح، دوستی و خدمات داوطلبانه در استان و سراسر ایران اهتمام می‌ورزند.

وی ادامه داد: به تمامی خانواده‌ها یاعلام می‌کنیم که با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی خادم(خانواده آماده در مخاطرات) نسبت به فراگرفتن نکته‌های مهم و حساس امدادی و راه‌های مقابله با حوادث آشنا شوند.

آلبوغبیش افزود: در این مانور ۲۳ مدرسه با حضور ۲۷۰ مربی و همکاران جمعیت و مشارکت هزار دانش آموز عضو کانون دانش آموزی مشارکت داشته‌اند.