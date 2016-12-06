لایحه مشروعیت شهرک سازی در کرانه باختری به تایید اولیه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) لایحه جنجال برانگیزی را که به توسعه شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن مشروعیت می بخشد، مورد تایید اولیه قرار داد.

درحالی که سازمان ملل و اتحادیه اروپا، تداوم شهرک سازی در کرانه باختری را محکوم می کنند، «نفتالی بنت» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی که حامی اصلی لایحه فوق محسوب می شود، از روند تصویب آن به عنوان آغاز الحاق بخش اعظم کرانه باختری به سرزمین های اشغالی یاد کرد.

لایحه مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی در کرانه باختری، برای آنکه به قانون تبدیل شود نیازمند سه مرحله بازبینی است حال آنکه تصویب نهایی آن به معنای سندیت بخشیدن به حدود ۴ هزار واحد مسکونی است که بدون مجوز در کرانه باختری ساخته شده اند.

این در حالی است که مطابق با قوانین بین المللی، شهرک سازی رژیم صهیونیستی، غیر قانونی است.

گفتنی است که نسخه پیشین لایحه فوق نیز به این مرحله از تایید پارلمانی رسیده بود حال آنکه در نهایت به دلیل اختلاف نظر سیاستمداران صهیونیست پیرامون سرنوشت شهرک «آمونا» بی نتیجه ماند.

ظاهرا در نسخه فعلی، نام آمونا حذف شده که این به معنای عدم مشروعیت بخشیدن به ساخت و ساز در این بخش است که باید تا ۲۵ دسامبر خالی از سکنه شود.