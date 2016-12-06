مدیرکل هنرهای نمایشی خبرنگار شد/ نگرانی از میزبانی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، فاضل عبادی مدیرکل ارشاد استاد همدان و شهرام کرمی دبیر جشنواره، امروز سه شنبه ۱۶ آذرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی شفیعی با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از مهمترین رویدادهای تئاتری ایران است، اظهار کرد: این جشنواره با هدف تمرکززدایی فعالیت های تئاتری از تهران، از سال ۹۰ در استان همدان برگزار می شود. اگر توجه به تئاتر کودک و نوجوان آنچنان که باید باشد و تولیدات مناسبی داشته باشیم، استقبال مخاطب و خانواده ها بسیار بیشتر از این که هست، خواهد بود.

وی معتقد است اگر امروز دغدغه توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود دارد، یکی از بهترین جایگاه ها برای توجه به این موضوع، تئاتر کودک و نوجوان است.

شفیعی اظهار امیدواری کرد تا تور تئاترهای کودک و نوجوان و اجراهای تئاترهای مناسب در این ژانر در استان های مختلف وجود داشته باشد زیرا تور اجراهای تئاتری می تواند شبکه منسجمی در تئاتر ایران ایجاد کند و باعث ارتباط بین المللی مناسبی هم خواهد شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امسال احساس می کردم که انگیزه های برگزاری جشنواره در همدان کمتر شده، تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی من شد. یکی از لازمه های برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان، حمایت مدیریت کلان فرهنگی استان است. امیدوارم سال آینده زیاد درگیر چانه زنی برای برگزاری جشنواره نشویم و نگران این نباشیم که جشنواره در همدان برگزار می شود یا نه. برگزاری جشنواره در همدان یا استان دیگر مستلزم اشتیاق و همکاری مدیران فرهنگی استان است.

در ادامه این نشست، فاضل عبادی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: توجه به تئاتر کودک و نوجوان می تواند در توسعه تئاتر کشور مؤثر باشد. جشنواره در استان همدان باعث رشد و توسعه تئاتر کودک و نوجوان شده و سالانه ۳۰ الی ۴۰ نماش از تولیدات بومی استان است.

وی ادامه داد: در استان، ۱۸ سالن میزبان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هستند.

در این بخش از نشست، مدیرکل هنرهای نمایشی به مانند اصحاب رسانه از مدیرکل ارشاد استان همدان پرسش کرد که آیا برای این دوره از جشنواره سالن تئاتری جدید در همدان راه اندازی می شود؟

عبادی در پاسخ اظهار کرد: در سال های اخیر چند سالن کوچک در استان همدان ساخته شده است. جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باعث شده کارهای ماندگاری در استان همدان انجام شود. همچنین طی تفاهم نامه ای بین استاندار همدان و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تا ۵ سال آینده نیز در استان همدان برگزار خواهد شد.

در ادامه شهرام کرمی دبیر جشنواره بیست و سوم تئاتر کودک و نوجوان نیز به ارائه گزارشی آماری از این دوره پرداخت و سپس داوران بخش های مختلف جشنواره را معرفی کرد.

وی در این باره گفت: در بخش مسابقه تئاتر نوجوان، رئیس اسیتیج سوئد، لیلی رشیدی و اردشیر صالح پور، در بخش مسابقه تئاتر کودک رئیس کمپانی تئاتر لچه ایتالیا، هنگامه مفید و بهرام شاه محمدلو، در بخش مسابقه تئاتر خردسال هم رضا فیاضی، افسانه زمانی و مجید قناد و در بخش مسابقه تئاتر خیابانی نیز منوچهر اکبرلو، کریم اکبری مبارکه و احمد بیگلریان به عنوان داور حضور دارند.

دبیر جشنواره بیس و سوم تئاتر کودک نوجوان، تأکید کرد: یکی از نقاظ ضعف این دوره از جشنواره امکانات زیرساختی استان همدان است. همچنین ظرف زمانی جشنواره نیز باید افزایش پیدا کند.

کرمی از برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی با حضور اساتید داخلی و خارجی، انتشار ۶ عنوان کتاب، برپایی نمایشگاه پوستر و عکس تئاتر کودک و نوجوان و همچنین نمایشگاه آثار هنری فائزه فیض، برگزاری نشست های شبانه هنرمندان، برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی آثار باغچه بان و برگزاری سمینار ۱۰۰ سالگی تئاتر کودک و نوجوان، به عنوان برنامه جنبی دوره بیست و سوم جشنواره نام برد.

در بخش دیگری از نشست رسانه ای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، مهدی شفیعی در خصوص نگرانی موجود از برگزاری جشنواره در شهر همدان و دلایل آن، اظهار کرد: یکی از محدودیت های موجود در انتخاب آثار بخش بین الملل، سطح کیفی پایین سالن های تئاتر استان همدان بود. همچنین استان همدان ردیف بودجه مشخصی برای حمایت از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در نظر نگرفته است.

وی افزود: نگرانی من خیلی جدی است. مدیران ما باید دغدغه های فرهنگی را داشته باشند و باید بدانند برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان چقدر اهمیت دارد. نباید بعد از ۲۳ دوره برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، یکی از مدیران استان همدان به دنبال چرایی برگزاری این جشنواره در استان باشد. شاید بعد از اینکه این مشکل حل شد و مشارکت جدی استان همدان ثابت شد، تفاهم نامه میان استانداری همدان و معاونت هنری وزارت ارشاد مبنی بر برگزاری ۵ دوره آینده جشنواره در این استان امضا شده است.

شفیعی تصریح کرد: مدیرکل هنرهای نمایشی و معاون هنری وزیر ارشاد تصمیم گیرنده در امور ساخت و سازها زیربنایی و همچنین بخش آموزش عالی نیستند و اختیار آن را هم ندارند. این چندپارگی و عدم تمرکز در تصمیم گیری ها باعث می شود که نتوان تصمیم گیری درستی کرد.

عبادی نیز در ادامه این بخش از نشست رسانه ای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، اظهار کرد: کمبود امکانات در سال ها اخیر در استان همدان جدی بوده ولی با این وجود استان همدان جشنواره بین المللی فیلم فجر را در حالی که بسیاری از استان ها به دلیل مشکلات مالی نتوانستند آن را برگزار کنند، برگزار کرد.

در این نشست همچنین از پوستر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که در ۲ رنگ و توسط سیدمازیار تهرانی طراحی شده، رونمایی شد.