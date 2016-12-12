اپلیکیشن جشنواره راه اندازی شد/ افتتاح نمایشگاه پوستر و عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، اپلیکیشن بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان راه اندازی شد. این نرم فزار با نام « ۲۳» همزمان با شروع جشنواره آغاز به کار کرد. این اپلیکیشن که برای اولین بار در طول برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان طراحی شده است با هدف دسترسی آسان علاقه مندان به زمانبندی اجراهای جشنواره بیست و سوم راه اندازی شد.

نرم افزار جشنواره شامل بخش های متنوع همچون آخرین اخبار جشنواره، اطلاعات نمایش های حاضر در جشنواره، سالن های برگزار کننده و ساعت اجرای نمایش ها در محیطی ساده و مجزا برای کاربران تلفن های همراه قابل مشاهده است.

برنامه نویسی این نرم افزار توسط احمد خسروانی انجام شده است.

افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در اولین روز جشنواره

نمایشگاه عکس و پوستر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بعد ازظهر امروز ۲۲ آذرماه در شهر همدان افتتاح می شود.

این ‌نمایشگاه شامل ۴۸ اثر، ۱۸ پوستر و ۳۰ عکس است که در اولین روز جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور هنرمندان و مسئولان تئاتر کشور و استان همدان افتتاح می شود.

این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۷ آذر در محل گالری تالار شهید آوینی شهر همدان به نشانی چهارراه پژوهش بلوار بعثت دایر می شود. نمایشگاه آثار راه یافته به بخش عکس و پوستر در تهران نیز در گالری مستقل در معرض دید عموم قرار می گیرد.

نمایش آثار در تهران از اول دی ماه به مدت ۷ روز در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. گالری مستقل در نشانی خیابان رازی نبش کوچه زندوکیل پلاک ۵۰ تئاتر مستقل تهران قرار دارد.

دبیری بخش عکس وپوستر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را مهدی آشنا بر عهده دارد.

نفر برگزیده بخش پوستر با داوری قباد شیوا، آرش تنهایی و امیر اسمی انتخاب می شود. برگزیدگان بخش عکس نیز با داوری حمید جبلی، سیف الله صمدیان و سیامک زمردی مطلق انتخاب می شوند.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با دبیری شهرام کرمی ۲۲ تا ۲۷ آذرماه در همدان برگزار می‌شود.