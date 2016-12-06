به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره برگزاری نخستین جشنواره زعفران و گردشگری روستای ازان در روز ۱۹ آذرماه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور بدون توجه به اقتصاد کشاورزی توسعه نمی یابد، اظهار داشت: بدین منظور یکی از اهداف اصلی از برگزاری جشنواره زعفران ازان، ترویج جایگزینی کشت این محصول کم آب‌خواه به جای محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد و نیز ارتقای سطح کیفی و کمی زعفران ازان است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد فضای نشاط و روحیه بخش بین کشاورزان و اهالی روستاها افزود: جلب توجه مسولان به مشکلات و معضلات این قشر و اخذ همکاری در راستای رفع مشکلات عدیده‌ای که گریبانگیر کشاورزان در روستاها شده از دیگر اهداف برپایی این جشنواره است.

رییس شورای اسلامی روستای ازان تاکید کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه روستای ازان از نگاه گردشگری و بوم گردی یکی از نقاط بکر و دیدنی بخش میمه محسوب می‌شود جلب گردشگر داخلی و خارجی نیز در این برنامه دیده شده است.

وی ادامه داد: معرفی هرچه بیشتر امامزاده سید صالحه خاتون (س) در سطح شهرستان شاهین شهرومیمه و استان اصفهان، معرفی و تجلیل از کشاورزان برتر زعفران کار روستا، معرفی تاریخ و فرهنگ روستای ازان به عنوان یکی از قدیمی ترین روستاهای استان اصفهان، معرفی زعفران ازان در استان اصفهان و ایران و کل جهان و همچنین شناساندن استعداد ها و توانایی های این رشته را از دیگر اهداف این جشنواره است.

برندسازی برند زعفران به نام ازان

ابراهیمی در ادامه توجه به مکانیزه کردن کشت زعفران را ضروری برشمرد و ابراز داشت: آشنایی با روش های جمع آوری، فرآوری زعفران و عرضه، تبیین خواص زعفران و آموزش روش های بسته بندی و عرضه زعفران به صورت بهداشتی و نیز بهبود کیفیت و حفظ جایگاه زعفران ازان و ایران در جهان و انتقال دانش علمی زعفران و ثبت برند زعفران به نام ازان در این جشنواره مورد نظر برگزارکنندگان است که با یاری همه دست اندرکاران به آن خواهیم رسید.

وی با اشاره به سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در روستای ازان تصریح کرد: زمین های کشاورزی قابل کشت در روستای ازان به سه بخش تقسیم می شود، بخشی برای کشت زعفران، بخشی برای گل محمدی و باقی مانده جهت محصولاتی مانند جو، گندم، بادام، زرشک و غیره مدنظر قرار گرفته شده است.

دبیر نخستین جشنواره زعفران و گردشگری روستای ازان اضافه کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته با همکاری جهاد کشاورزی به منظور بیمه زمین ها انجام داده شد، بالغ بر ۸۰ هکتار زیر کشت زعفران است ولی به دلیل خرده مالکی بودن این کشت به صورت پراکنده انجام می‌شود که با این حال تولید زعفران ازان سالانه به ۲۵۰ کیلوگرم رسیده است.

سابقه ۴۸ ساله کشت زعفران در روستای ازان

وی سابقه ۴۸ ساله کشت زعفران در روستای ازان را بسیار مهم برشمرد و ابراز داشت: به منظور استفاده بهینه از خاک و منابع آبی روستای ازان در موضوع کشت مکانیزه زعفران شرکتی تأسیس شده تا با همکاری مسئولان قطعه زمینی از طریق مستثنیات در اختیار کشاورزان قرار گیرد و کشت زعفران و گل محمدی به صورت مکانیزه شروع شود که در این بین یاری و همراهی بیشتر مسئولان را می طلبد.

ابراهیمی با بیان اینکه محصول زعفران ازان از نوع مرغوب است، تاکید کرد: به خاطر خاک حاصل خیزی که منطقه میمه دارد و به خاطر آب خوبی که از قنوات این منطقه استحصال میشود زعفران به دست آمده کیفیت خیلی خوبی دارد تا جاییکه با زعفران قائنات هم رقابتی دارد.

وی اضافه کرد: در حقیقت زعفران و گل محمدی، روستای ازان را در بخش میمه مشهور کرده تا جاییکه به مرور زمان در دیگر نقاط بخش میمه هم کشت این دو نوع محصول کشاورزی توسعه پیدا کرده است. بر اساس آنالیزی که روی زعفران ازان انجام شده درصد خلوص آن بالای ۸۶ درصد است و از لحاظ عطر و بو بسیار برتر از دیگر محصولات موجود در بازار است.