۳ شکارچی غیر مجاز در شهرستان البرز دستگیر شدند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عملیات نخست ماموران یگان حفاظت محیط زیست البرز در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای قوانین مقررات شکار و صید در حوزه استحفاظی شهرستان البرز موفق شدند یک شکارچی متخلف را که یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی قاچاق دو لول کالیبر ۱۲ با خود حمل میکرد در مسیر اراضی کبریت میان به هلال رود دستگیر کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در عملیات دوم ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل به همراه ماموران سر محیط بانی منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع الموت شرقی موفق به دستگیری یک نفر شکارچی در ارتفاعات الموت شدند که حامل یک قبضه اسلحه گلوله زن و لاشه دو راس کل وحشی بود که وسایل، ادوات شکار و لاشه حیوانات شکار شده ضبط شد.
شمسی پور افزود: در عملیات سوم ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز موفق به دستگیری یک شکارچی متخلف به همراه لاشه چهار پرنده شامل دو قطعه گنجشک شکم سیاه، یک قطعه سار معمولی و یک قطعه طرقه چکاوک در مسیر اراضی کشت و صنعت شریف آباد شدند که متخلف با استفاده از یک قبضه اسلحه بادی کالیبر ۵/۵ اقدام به شکار این پرندگان کرده بود که اسلحه وی نیز تا صدور حکم قضایی ضبط شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد: پرونده متخلفین برای پیگیری قضایی به مراجع قضایی ارسال شده است.
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