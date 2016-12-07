۳ شکارچی غیر مجاز در شهرستان البرز دستگیر شدند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عملیات نخست ماموران یگان حفاظت محیط زیست البرز در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای قوانین مقررات شکار و صید در حوزه استحفاظی شهرستان البرز موفق شدند یک شکارچی متخلف را که یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی قاچاق دو لول کالیبر ۱۲ با خود حمل می­کرد در مسیر اراضی کبریت میان به هلال رود دستگیر کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در عملیات دوم ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل به همراه ماموران سر محیط بانی منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع الموت شرقی موفق به دستگیری یک نفر شکارچی در ارتفاعات الموت شدند که حامل یک قبضه اسلحه گلوله زن و لاشه دو راس کل وحشی بود که وسایل، ادوات شکار و لاشه حیوانات شکار شده ضبط شد.

شمسی پور افزود: در عملیات سوم ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز موفق به دستگیری یک شکارچی متخلف به همراه لاشه چهار پرنده شامل دو قطعه گنجشک شکم سیاه، یک قطعه سار معمولی و یک قطعه طرقه چکاوک در مسیر اراضی کشت و صنعت شریف­ آباد شدند که متخلف با استفاده از یک قبضه اسلحه بادی کالیبر ۵/۵ اقدام به شکار این پرندگان کرده بود که اسلحه وی نیز تا صدور حکم قضایی ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد: پرونده متخلفین برای پیگیری قضایی به مراجع قضایی ارسال شده است.