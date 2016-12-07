برگزاری دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج برای طلاب حوزه های علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، حجت الاسلام عباس اسکندری گفت: این دوره به همت معاونت فرهنگی- تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران و با مشارکت سازمان بسیج طلاب و روحانیون طی ۳ روز برگزار شد.

وی افزود: تامین مبلغان کارآمد و توانمند در حوزه‌های علمیه خواهران و همچنین تربیت مربیان مورد نیاز شبکه علمی تربیتی بسیج از اهداف برگزاری این دوره است.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: در حول ۱۰ محور با موضوع حاکمیت دینی، اقتصاد مقاوتی و بسیج سازندگی، تربیت کودک و نوجوان، فضای مجازی و رسانه، روایتگری، فمنیسم و جمعیت، ورزش، حجاب و عفاف، مبلغ و سخنوری و تربیت مربی بصیرتی با بسیج توافق شده که جمعی از خواهران را برای تبلیغ تخصصی و تربیت مربی آموزش دهیم.

اسکندری اظهار داشت: در دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج کارگاه تربیت مبلغ و مربی روایت‌گری، کارگاه تربیت مبلغ و مربی فمنیسم و جمعیت و کارگاه تربیت مبلغ و مربی فضای مجازی و رسانه برگزار شد.

وی تاکید کرد: دوره تربیت مبلغ و مربی عفاف و حجاب نیز در حال برگزاری است و برنامه داریم تا پایان سال جاری ۶ دوره تربیت مبلغ در حوزه های مختلف را برگزار کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته دوره های تربیت مبلغ قرار است به صورت غیرحضوری و برخط برگزار شود و در پایان طلاب باید در دو مرحله آزمون شرکت کنند.

اسکندری با بیان اینکه حداقل نمره برای قبولی در این آزمون‌ها ۱۲ است، تاکید کرد: طلابی که نمره بالاتر از ۱۶ کسب کنند به عنوان مربی انتخاب می‌شود.