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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

برگزاری دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج برای طلاب حوزه های علمیه

برگزاری دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج برای طلاب حوزه های علمیه

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران گفت: دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج برای طلاب حوزه های علمیه با حضور بیش از ۲۴۰ طلبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، حجت الاسلام عباس اسکندری گفت: این دوره به همت معاونت فرهنگی- تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران و با مشارکت سازمان بسیج طلاب و روحانیون طی ۳ روز برگزار شد.

وی افزود: تامین مبلغان کارآمد و توانمند در حوزه‌های علمیه خواهران و همچنین تربیت مربیان مورد نیاز شبکه علمی تربیتی بسیج از اهداف برگزاری این دوره است.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: در حول ۱۰ محور با موضوع حاکمیت دینی، اقتصاد مقاوتی و بسیج سازندگی، تربیت کودک و نوجوان، فضای مجازی و رسانه، روایتگری، فمنیسم و جمعیت، ورزش، حجاب و عفاف، مبلغ و سخنوری و تربیت مربی بصیرتی با بسیج توافق شده که جمعی از خواهران را برای تبلیغ تخصصی و تربیت مربی آموزش دهیم.

اسکندری اظهار داشت: در دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج کارگاه تربیت مبلغ و مربی روایت‌گری، کارگاه تربیت مبلغ و مربی فمنیسم و جمعیت و کارگاه تربیت مبلغ و مربی فضای مجازی و رسانه برگزار شد.

وی تاکید کرد: دوره تربیت مبلغ و مربی عفاف و حجاب نیز در حال برگزاری است و برنامه داریم تا پایان سال جاری ۶ دوره تربیت مبلغ در حوزه های مختلف را برگزار کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته دوره های تربیت مبلغ قرار است به صورت غیرحضوری و برخط برگزار شود و در پایان طلاب باید در دو مرحله آزمون شرکت کنند.

اسکندری با بیان اینکه حداقل نمره برای قبولی در این آزمون‌ها ۱۲ است، تاکید کرد: طلابی که نمره بالاتر از ۱۶ کسب کنند به عنوان مربی انتخاب می‌شود.

کد مطلب 3843748

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