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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان:

آتش سوزی انبار بیمارستان در دست ساخت امام خمینی آبادان مهار شد

آتش سوزی انبار بیمارستان در دست ساخت امام خمینی آبادان مهار شد

آبادان ـ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان از مهار آتش سوزی در انبار بیمارستان در دست ساخت امام خمینی خبر داد.

مجید فرهانی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قوع این آتش سوزی در ساعت هشت و ۳۲ دقیقه امروز چهارشنبه اظهار کرد: پس از اطلاع از بروز این حادثه دو اکیپ از آتش نشانان ما به محل اعزام شد و آنها در ساعت هشت و ۳۷ دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: عدم رعایت نکات ایمنی در بخش انبار ساختمان در حال ساخت بیمارستان امام خمینی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان اضافه کرد: خوشبختانه با اقدام به موقع آتش نشانان شهرداری آبادان و پالایشگاه، این آتش سوزی در ساعت هشت و ۵۲ دقیقه به طور کامل مهار شد.

به گفته فرهانی پور، میزان خسارت وارده در این آتش سوزی از سوی کارشناسان تحت بررسی است.

کد مطلب 3843814

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