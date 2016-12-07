انهدام ۲۴ باند زورگیری و کیف قاپی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین ساجدی نیا، با اشاره به دستگیری هزار و ۶۸۶ سارق کیف قاپ زورگیر و موبایل قاپ در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۵ اظهار داشت: پلیس آگاهی پایتخت با بکارگیری همه نیروهای عملیاتی خود و با همکاری پلیس پیشگیری ضمن انجام چندین مرحله طرح، موفق به دستگیری متهمان در این زمینه شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان از دغدغه ها و مطالبات به حق شهروندان است و این مهم از اولویت های کاری پلیس تهران بزرگ است، ماموران انتظامی پایتخت طی این مدت با انجام چندین عملیات اطلاعاتی ضمن رصد اقدامات مجرمانه سارقان در مناطق جرم خیز موفق شدند پس از شناسایی مخفیگاه های متهمان، آنان را دستگیر کنند.

سردار ساجدی نیا، با اشاره به اینکه این طرح ها از عملیات های جدید پلیس تهران بزرگ در قالب طرح امنیت و آرامش در محلات پایتخت در سال ۹۵ است،گفت: طی هماهنگی های انجام شده با مقامات قضائی، تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند تا پس از رسیدگی به جرائم آنها به زندان منتقل شوند.

رییس پلیس تهران بزرگ همچنین اظهار داشت: در سال گذشته طی برنامه ریزی های صورت گرفته پلیس پایتخت درصدد تثبیت وقوعات انواع سرقت و سپس کاهش سرقت در سطح شهر تهران بود که خوشبختانه به این مهم دست یافت و برابر تدابیر اتخاذ شده امسال نیز ضمن اینکه توانست وقوع سرقت را کاهش دهد در کشف انواع سرقت به ویژه پرونده های به عنف به توفیق ۷۲درصدی نائل آمد.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اجرای مستمر طرح برخورد با مالخران به جد دردستور کار ماموران قرار دارد، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح کمک شایانی به کاهش سرقت و از بین رفتن چرخه سرقت و ارتباط بین سارق و مالخر شده است.

وی در ادامه با اشاره به تماس های برقرار شده شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ اظهار داشت: تجزیه و تحلیل این تماس ها حکایت از آن دارد که در ۸ ماهه امسال انواع سرقت در سطح پایتخت ۱۱درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه در ۸ ماه نخست سالجاری ۲۴ باند سارقین به عنف منهدم و ۳هزار و ۳۹۵پرونده سرقت های به عنف منجر به کشف شده است، تصریح کرد: برخورد با جرایمی نظیر زورگیری، خفت گیری، کیف قاپی، گردنبند قاپی و به طورکلی جرایمی که باعث تهییج احساسات شهروندان و افکار عمومی جامعه می شود یکی دیگر از اولویتهای مهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در برخورد با اینگونه جرایم خشن است که به جد در حال پیگیری است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه بکارگیری نگهبان محله در محلات در کاهش وقوعات سرقت منزل و مغازه در سطح تهران تاثیر گذار بوده، اظهار داشت: به همین منظور جلسات متعددی از سوی مسئولان پلیس پیشگیری پایتخت با شورایاری های محلات شهر تهران در این رابطه برگزار و مصوبات آن به مرحله اجرا درآمده است.

ساجدی نیا در پایان، ضمن تشکر از همکاری مستمر شهروندان در خصوص ارائه اطلاعات به پلیس پایتخت، گفت: اجرای این گونه طرح ها همچنان ادامه دارد و پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی برابر قانون برخورد خواهد کرد و به همین منظور شهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۱۰ و یا با مراجعه به نزدیکترین مرکز انتظامی پلیس پایتخت، شکایات و نظرات خود را ارائه دهند تا به آن رسیدگی شود.