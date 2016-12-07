فرمانده جدید بسیج کیست/سرداری که به دست العربیه بشهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و با حکم فرمانده معظم کل قوا، سردار غلامحسین غیب پرور جانشین سردار محمدرضا نقدی در ریاست سازمان بسیج مستضعفین شد.

سردار نقدی مهر ماه سال ۸۸ از معاونت آماد ستاد کل نیروهای مسلح به ساختمان سئول آمد تا ریاست سازمان بسیج مستضعفین را عهده دار شود.

اما فرمانده جدید این سازمان کیست؟

سردار غیب پرور که از امروز ریاست این سازمان را برعهده گرفته است تا مدتی پیش فرمانده سپاه فجر استان فارس بود.

غیب پرور که تا پیش از حضور دراستان فارس، معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت، بیش از ۱۱ سال در این استان خدمت کرد. سردار هاشم غیاثی اکنون فرماندهی این سپاه استانی را برعهده دارد.

سردار غیب پرور در مراسم تدفین شهدای گمنام در شیراز

وی پس از شهادت سردار حسین همدانی در مهرماه سال گذشته در حلب سوریه، جایگزین وی در قرارگاه امام حسین(ع) شد و مسئولیت جانشینی فرمانده کل سپاه در این قرارگاه را برعهده گرفت.

به گفته سرلشگر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه، این قرارگاه وظیفه آماده کردن تیپ‌ها و لشکرهای مردم‌پایه و بسیج محور را در کل کشور بر عهده دارد و راه‌اندازی گردان‌های امام حسین(ع) بسیج با مأموریت دفاعی و نظامی از دیگر وظایف این قرارگاه است.

سردار غیب پرور از فرماندهان دوران دفاع مقدس بوده و در مبارزات پیش از انقلاب علی رغم سن کم حضوری فعال داشته و به دلیل همین فعالیت ها از مدرسه اخراج می شود.

وی به مواضع اصولی، صریح و انقلابی شهره است و در دوران حضور در استان فارس نقش جدی در حراست از اصول انقلاب و مقابله با عبور از خطوط قرمز نظام داشت.

این نقش آفرینی تا آنجا موثر بود که «العربیه» رسانه دربار سعودی را هم به خبرسازی کذب علیه این سردار انقلابی وادار کرد.

این رسانه سال گذشته و همزمان با جایگزینی غیب پرور به جای شهید همدانی، با انتشار عکس وی، از شهادت سردار غیب پرور خبر داد. این رسانه ضد ایرانی نوشت: «منابع خبری ایران، روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر از کشته شدن سردار حسین فدایی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند.»

گاف«العربیه» رسانه دربار سعودی

گفتنی است سردار نقدی نیز که منشاء خدمات بنیادین و ساختاری زیادی در بسیج بود، با حکم سرلشگر جعفری بعنوان معاونت فرهنگی-اجتماعی سپاه منصوب شد.