ارائه بیش از ۴۲۶ هزار نفر ساعت آموزش به روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان، محمدجهانتیغی اظهار داشت: به منظور توانمندسازی روستاییان و عشایر و با هدف جلوگیری از مهاجرت آنها، ۴۲۶ هزار و ۹۰۹ نفرساعت آموزش معادل ۲ هزار و ۸۷۱ دوره آموزشی در روستاهای استان ارائه شده است.

وی افزود: از مجموع آموزش‌های ارائه شده ۱۹۶ هزار و ۷۴۱ نفر ساعت ویژه بانوان و ۲۲۷ هزار و ۶۵۶ نفر ساعت ویژه آقایان بوده و ۲ هزار و ۵۱۲ نفر ساعت از این آموزش‌ها در کارگاه‌های دومنظوره ارائه شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای معطوف به ایجاد شغل در مناطق روستایی و احیای مشاغل خانگی روستاییان با هدف ارتقای وضعیت معیشتی آنها از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف سازمان فنی و حرفه‌ای است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: کارگاه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در روستاهای استان با توجه به شرایط محیطی و بومی منطقه در رشته‌های پرورش جوجه بومی، خیاطی، صنایع دستی و کشاورزی، گیاهان دارویی، بافندگی و غیره فعال است.

وی با اشاره به اهداف ارائه این آموزش‌ها افزود: هدف ما از توامندسازی مهارتی روستائیان این است که نیروهای فعال کار روستاها پس از کسب مهارت به جای نیاز به مهاجرت به سایر مناطق بتوانند با توجه به ظرفیت‌های موجود در خود روستاها مشغول به فعالیت و احراز شغل و درآمد پایدار برای خود شوند.

وی گفت: اهمیت دادن کارآفرینی در روستاها از اتلاف هزینه‌های جبران‌ناپذیر جلو گیری می کند و در رفع مشکلات حاشیه‌ نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها موثر است.