روسیه «زیردریایی اتمی بدون سرنشین» خود را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندپندنت،‌ منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند که روسیه یک زیردریایی اتمی بدون سرنشین را آزمایش کرده است که در نوع خود تحولی نوین بشمار می رود.

گزارشها حاکی از آن است که برخی مقامات پنتاگون- که نامشان فاش نشده است- اظهار داشتند که این زیردریایی بدون سرنشین در ۲۷ نوامبر سال جاری به آب انداخته شد، اما جزئیاتی در مورد موفقیت آمیز بودن این آزمایش ارائه نکردند.

«جف دیویس» یکی از سخنگویان پنتاگون به مجله سیاسی «واشنگتن فری بیکن» گفت که ارتش آمریکا «به دقت تحولات نظامی ارتش روسیه در بخش زیردریایی را تحت نظر دارد» اما از اظهارنظر در مورد جزئیات این آزمایش خودداری کرد.

شایان ذکر است که با تیره تر شدن روابط میان کرملین و غرب، روسیه ظرف یکسال گذشته روند توسعه تکنولوژی اتمی خود را سرعت بخشیده است.

در همین راستا، نخستین بار در سپتامبر گذشته گزارشاتی دال بر ساخت یک چنین زیردریایی اتمی منتشر شد، گزارشاتی که ارتش روسیه دو ماه بعد مورد تأیید قرار داد.

آژانسهای اطلاعاتی آمریکا مدعی شدند که این زیردریایی های روسیه- که پنتاگون آنها را با اسم رمز «کانیون» می خواند- به بزرگترین تسلیحات اتمی موجود مجهز خواهند شد.

در ماه اکتبر، ارتش روسیه تصاویری از بزرگترین موشکهای اتمی خود را که گفته می شود از توان نابودی منطقه ای به وسعت جزیره انگلیس یا ایالت نیویورک برخوردار است، منتشر کرد. این نسل جدید از موشکهای «آر اِس-۲۸» با هدف جایگزینی زرادخانه قدیمی تسلیحات «اس اس-۱۸ سیتن» که توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۴ راه اندازی شده بود،‌ طراحی شده اند.

در ماه اکتبر نیز مسکو یک مانور دفاع غیرنظامی را در سراسر روسیه جهت اطمینان یابی از آمادگی این کشور در برابر حمله هسته ای غرب اجرا کرد. یک شبکه خبری وابسته به وزارت دفاع روسیه هشدار داد: «[مقامات مبتلا به] اسکیزوفرنی در آمریکا در حال آماده کردن سلاحهای هسته ای خود علیه مسکو هستند».

لازم به ذکر است که در حال حاضر،‌ روابط میان روسیه و غرب در متشنج ترین وضعیت خود از زمان جنگ سرد قرار دارد.