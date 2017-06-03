به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «یوری بوریسوف» (Yuri Borisov) معاون وزیر دفاع روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: وزارت دفاع روسیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴ زیردریائی هسته‌ ای مدل «۹۴۹A Antei» این کشور در ناوگان اقیانوس آرام را با سیستم موشکی «کالیبر» (نام اعلامی از سوی ناتو: SS-N-۲۷ Sizzler) مسلح و همچنین به روز رسانی کند.

معاون وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از کارخانه «زوزدا» (Zvezda) در شرق دور گفت: ترمیم و به روز رسانی زیردریایی‌ های هسته‌ ای چند منظوره مربوط به پروژه ۹۴۹ برنامه‌ ریزی شده است.

«یوری بوریسوف» در ادامه تأکید کرد: موشک‌ های کالیبر کنونی که کارآمدی آن ها در درگیری‌ های سوریه به اثبات رسیده است، جایگزین موشک‌ های قدیمی گرانیت (Granit) می‌ شوند.