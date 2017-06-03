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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

مسکو: تجهیز ۴ زیردریائی هسته‌ای روسیه تا سال ۲۰۲۵ به موشک‌ کالیبر

مسکو: تجهیز ۴ زیردریائی هسته‌ای روسیه تا سال ۲۰۲۵ به موشک‌ کالیبر

معاون وزیر دفاع روسیه از تجهیز و به روز رسانی ۴ زیردریائی هسته‌ ای ناوگان اقیانوس آرام متعلق به این کشور به موشک های «کالیبر» تا سال ۲۰۲۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «یوری بوریسوف» (Yuri Borisov) معاون وزیر دفاع روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: وزارت دفاع روسیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴ زیردریائی هسته‌ ای مدل «۹۴۹A Antei» این کشور در ناوگان اقیانوس آرام را با سیستم موشکی «کالیبر» (نام اعلامی از سوی ناتو: SS-N-۲۷ Sizzler) مسلح و همچنین به روز رسانی کند.

معاون وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از کارخانه «زوزدا» (Zvezda) در شرق دور گفت: ترمیم و به روز رسانی زیردریایی‌ های هسته‌ ای چند منظوره مربوط به پروژه ۹۴۹ برنامه‌ ریزی شده است.

«یوری بوریسوف» در ادامه تأکید کرد: موشک‌ های کالیبر کنونی که کارآمدی آن ها در درگیری‌ های سوریه به اثبات رسیده است، جایگزین موشک‌ های قدیمی گرانیت (Granit) می‌ شوند.

کد مطلب 3995718

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