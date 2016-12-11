سؤال ۷ نماینده از ظریف درباره علت بازگرداندن سفیر ایران در سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تذکر کتبی ۱۰ نماینده مجلس به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مجلس درباره علت تعلل برای انتصاب سفیر جدید ایران در سوریه، امروز نیز سؤال مشترک ۷ نماینده از ظریف درباره علت بازگرداندن سفیر سابق ایران در سوریه و عدم تعیین جایگزین مناسب برای وی آن هم در شرایط حساس منطقه، تحویل هیأت رئیسه مجلس داده شد تا سیر اداری خود را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی کند و به صحن علنی گزارش داده شود.

این سؤال به طور مشترک از سوی جواد کریمی قدوسی، سید محمدجواد ابطحی، اکبر ترکی، ذبیح‌الله نیکفر، سید صادق طباطبایی‌نژاد، سید ناصر موسوی لارگانی و عباس گودرزی طرح شده است.

در شرح این سؤال از وزیر امور خارجه آمده است:

«پیرو برکناری دیپلمات انقلابی آقای امیرعبداللهیان، شاهد برکناری دیپلمات انقلابی و مقاوم جمهوری اسلامی ایران در سوریه بودیم که در اوج حوادث و بحران‌های آن منطقه ثابت‌ قدم در آن سنگر ماند و حتی خانواده خود را در شبی که قرار بود آمریکا حمله گسترده خود را به سوریه آغاز کند، از آن کشور خارج نکرد؛ جنابعالی خوب می‌دانید در این شرایط هیچ کشوری دست به این اقدامات نسنجیده نمی‌زند، مگر اینکه بخواهد به جریانی امتیاز بدهد. سیاست وزارت امور خارجه در دفاع از جریان مقاومت در این شرایط حساس، به شدت زیر سؤال است. شما می‌توانستید آقای شیبانی را با یک حکم ویژه در آن سنگر حفظ کنید تا اوضاع آن کشور تثبیت شود، اما این اقدام را انجام ندادید.»

پس از ارائه این سؤال به هیأت رئیسه مجلس، سؤال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و گزارش آن به صحن علنی ارائه خواهد شد.