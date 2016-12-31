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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

اختصاصی مهر؛

انتخاب سفیر جدید ایران در سوریه/ «ترک آبادی» کیست؟

انتخاب سفیر جدید ایران در سوریه/ «ترک آبادی» کیست؟

انتخاب سفیر ایران در سوریه از سوی وزیر امور خارجه صورت گرفته و نظر مساعد رئیس جمهور نیز در این خصوص کسب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «جواد ترک آبادی» به عنوان سفیر جدید ایران در سوریه انتخاب شد.

گفته می شود ترک آبادی از سوی محمدجواد ظریف به حجت الاسلام روحانی معرفی شده و این انتخاب از سوی رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفته است.

ترک آبادی از اردیبهشت ۸۹ تا فروردین ۹۳ سفیر ایران در سودان بود، سفیر ایران در بحرین و نیجریه و کاردار جمهوری اسلامی ایران در کویت از دیگر سمت‌های وی در طی دوران فعالیتش است. ریاست اداره اول شمال و غرب آفریقا از دیگر مسئولیت های ترک آبادی در دستگاه دیپلماسی بوده است.

سفارت حساس ایران در دمشق از مهرماه امسال و با پایان یافتن ماموریت ۵ ساله محمدرضا رئوف شیبانی، با کاردار اداره می شود، موضوعی که به دلیل اهمیت سوریه به خصوص در مقطع فعلی که روند سیاسی برای حل بحران شتاب یافته، با واکنش منفی بسیاری از کارشناسان و مسئولان مواجه شده است.

در یک ماه گذشته در دو نوبت تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب تذکر به وزیر خارجه، علت بازگشت شبانه سفیر ایران در سوریه و نیز تعلل در انتخاب سفیر جایگزین را از ظریف سوال کرده بودند.

کد مطلب 3864411

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    نظرات

    • ن IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه این کارها رو زمان انتخابات ریاست جمهوری یادمان باشه... جوانان مردم دارن تو سوریه پرپر می شوند اون وقت سفارت ما چند ماه بدون تصمیم گیر اداره می شده....

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