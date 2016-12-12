مهمترین اختراعات و نوآوریهای صنعت مواد غذایی ارائه می شود

اکبر قنبرپور، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون فستیوال عمومی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و مدیریت شهری را برای ارتباط هر چه بیشتر مخترعان و سرمایه گذاران برگزار کرده ایم.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات و موانع در تجاری سازی طرح ها و نوآوری ها در کشور، عدم وجود بستر مناسب تعامل میان صاحبان طرح و نوآوری با صاحبان سرمایه و صنعتگران است در همین راستا فستیوال می تواند کمکی برای رفع این مشکل باشد.

قنبر پور خاطرنشان کرد: با درک این موضوع و با پشتوانه قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، مبنی بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات، ایجاد ساختاری قانونی و تخصصی برای توسعه و تسهیل تبادلات و همکاری هایی از این دست در دستور کار پارک فناوری پردیس و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا، مجموعه تعاملات با نهادهای تاثیرگذار نوآوری و فناوری کشور، منجر به ایجاد بازاری با عنوان بازار دارایی فکری (بورس ایده) به عنوان یکی از بازارهای رسمی و قانونی در شرکت فرابورس ایران شد.

این بازار با هدف عرضه و مبادله مصادیق مالکیت فکری در فضایی شفاف، تخصصی و کارآمد طرح ریزی شده است و در این بازار گواهی های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و غیره پس از ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزشگذاری/ قیمت گذاری، بازاریابی و در نهایت با تایید کمیته عرضه فرابورس، در تابلوی فرابورس نمایش داده شده و آماده عرضه می شوند.

وی افزود: در این راستا و برای توسعه و ترویج تبادلات در بازار دارایی فکری و ایجاد زمینه تعامل هرچه بیشتر بین صاحبان نوآوری و فناوری با سرمایه گذاران و صنعتگران در حوزه های تخصصی، رویدادهایی با عنوان فستیوال بازار دارایی فکری برگزار می شود.

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران تاکید داشت: این فستیوال ها با رویکرد شناسایی نوآوری ها و اختراعات کشور در یک حوزه صنعتی و ارائه آن به صنعتگران و سرمایه گذاران ان رشته تخصصی برگزار می شود.

در این رویدادها نوآوری های منتخب، هر یک طی زمان ۱۵ دقیقه ای به مخاطبان حاضر (سرمایه گذاران و صنعتگران حوزه تخصصی فستیوال) ارائه شده و به سوالات احتمالی آنها پاسخ داده می شود.

وی با اشاره به آخرین فستیوال که توسط پارک فناوری پردیس برگزار می شود، اظهار کرد: در همین راستا بنا داریم پنجمین فستیوال نوآوری های صنعت مواد غذایی را در دی ماه برگزار کنیم.

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: تا کنون ۹۰ اختراع به دست ما رسیده که قرار است بعد از ارزیابی ۸ اختراع در فستیوال ارائه شود. همچنین قرار است ۳۰ اختراع در کتابچه ای کوچک ارائه شوند.

به گفته وی،این فستیوال در راستای تجاری سازی ایده ها در حوزه مواد غذایی اجرایی می شود.