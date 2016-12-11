دکترین امنیتی ایران بر پایه توان نرم و استراتژی ضربه دوم است

به گزارش خبرنگار مهر؛ "دریابان علی شمخانی" نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز در نخستین کنفرانس امنیتی تهران که در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: استبداد داخلی و سلطه گری و تجاوز خارجی عوامل بنیادین بحرانهای منطقه ای است.

شمخانی که به عنوان سخنران اختتامیه این کنفرانس سخن می گفت با اشاره به ضرورت گسترش مردم سالاری ، مشارکت لایه های مختلف اجتماعی در تعیین سرنوشت و فراهم شدن امکان چرخش و انتقال قدرت در کشورهای منطقه افزود: فقدان استقلال ونفوذ خارجی در برخی کشورهای منطقه موجب شکل گیری بحرانهای ساختگی برای تحقق اهداف قدرتهای فرامنطقه ای شده است.

وی با تاکید بر ساختگی بودن مجموعه بحرانهای منطقه ای از رژیم صهیونیستی به عنوان تنها بحران ذاتی منطقه نام برد و افزود: بحرانهای ساختگی موجود تابعی از اهداف و سیاستهای قدرتهای فرامنطقه ای به منظور سرپوش گذاردن بر بحران اصلی و تخلیه و انحراف ظرفیتهای مقابله با رژیم صهیونیستی با شکل دهی مسابقه تسلیحاتی و خونین کردن مرزهای جهان اسلام است.

شمخانی افزود:امنیت و منافع مفهومی یکپارچه ودر هم تنیده است که تامین آن نیازمند ایفای نقش فعال و مشارکت جویانه از سوی بازیگران محوری بر اساس قدرت و موقعیتشان می باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز تاسف از فقدان سازوکار موثرمنطقه ای که بدون تاثیر پذیری از منافع قدرتهای خارجی امکان حل بحرانهای جاری بر اساس معادله برد- برد را داشته باشد اظهار داشت: هیچگونه راهکار نظامی پایداری برای حل بحرانهای منطقه ای وجود نداشته و توهم ایجاد برنده و یا بازنده قطعی در کشمکشهای موجود نباید موجب تفوق رویکرد نظامی بر راهکارهای مبتنی بر گفتگو و مفاهمه شود.

شمخانی تلاش برای ایجاد موازنه منطقه ای از طریق ارتقاء همبستگی های متقابل در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی را راهکاری در دسترس برای تقرب به موقعیت های کم تنش عنوان کرد و افزود: دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر پایه توان نرم صورت بندی گردیده و در بخش دفاعی با تمرکز بر استراتژی ضربه دوم به دنبال بازدارندگی متعارف است.

وی افزود: بر این اساس هیچیک از کشورهای همسایه ومنطقه غرب آسیا به غیر از رژیم صهیونیستی در حوزه تهدیدات ایران دسته بندی نمی شوند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با یاد آوری خطر فرقه گرایی وتوسعه منازعات قومی و مذهبی که می تواند در تلفیق با افراط گرایی بستر ساز خشونت و ناامنی گردد اظهار داشت: الگوی جمهوری اسلامی ایران که در آن مذاهب، اقوام و ادیان مختلف از حقوق وجایگاه شهروندی برابر برخوردار بوده و در تولید و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی کشور خود را متعهد و مسول می دانند می تواندبه عنوان رویه ای موفق در سایر کشورهای منطقه مورد بهره برداری قرار بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تروریسم را درد مشترک جهانی که پنجه های خونین خود را در پیکره غرب آسیا فرو برده است عنوان کرد و افزود: استفاده ابزاری از تروریسم برای پیشبرد اهداف سیاسی و منتسب نمودن آن به دین حنیف اسلام به منظور توسعه اسلام هراسی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان شرایط پیچیده ای را رقم زده که تنها برنده آن رژیم صهیونیستی است.

