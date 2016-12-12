غلامرضا منوچهری در گفتگو با مهر درباره احتمال مشارکت ایران و توتال فرانسه در طرح‌های جدید تولید LNG ایران، گفت: هم اکنون مذاکراتی که با توتال فرانسه انجام گرفته صرفا برای توسعه بخش بالادستی و اجرای پروژه تقویت فشار فاز ۱۱ پارس جنوبی است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه فعلا گفتگویی با توتال برای احداث یک واحد جدید تولید LNG در عسلویه انجام نگرفته است، اظهار داشت: هم اکنون برنامه‌های تولید LNG ایران صرفا تکمیل و بهره برداری از کارخانه ۱۰ میلیون تنی ایران ال ان جی است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در کنار تکمیل کارخانه ایران ال ان جی، ساخت و راه‌اندازی واحدهای FLNG برنامه دوم توسعه و تولید LNG ایران خواهد بود، خاطرنشان کرد: هم اکنون مذاکراتی با شرکت‌های خارجی برای راه اندازی پروژه‌های FLNG با استفاده از گازهای همراه نفت در منطقه خلیج فارس در حال انجام است.

به گزارش مهر، پروژه پارس LNG به منظور تولید سالانه ۱۰میلیون تن LNG پیشتر به عنوان یکی از طرح‌های تولید LNG ایران طراحی شده بود که برای اجرای آن اواسط سال ۲۰۰۰ میلادی تفاهم نامه‌ای بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه و رپسول اسپانیا امضا شده بود.

در همین حال علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از سناریوهای صادرات گاز ایران به اروپا تولید LNG است گفته است: بر این اساس نزدیک به ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید برای احداث واحدهای مینی LNG و FLNG تعریف شده است.

بر این اساس، فرمول قیمت گذاری فروش خوراک گاز طبیعی به واحدهای جدید مینی و FLNG به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در وزارت نفت تدوین و ابلاغ شده که ملاک قیمت گذاری این فرمول به مدت ۱۰ سال شاخص‌های فروش نفت خام در شرق آسیا تعیین شده است.