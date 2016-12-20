به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشکین فام امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش‌های مهر مبنی بر تعیین پاداش شرکت توتال فرانسه بابت اجرای پروژه افزایش ضریب بازیافت و تقویت فشار گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: پس از امضای موافقت نامه اصولی، این شرکت فرانسوی حدود سه ماه فرصت دارد که مطالعات اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و طرح افزایش ضریب بازیافت را در این پروژه نهایی و به شرکت نفت تحویل دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه تاکنون حدود یک ماه فرصت انجام مطالعات توسط توتال به پایان رسیده و این شرکت فرانسوی حدود دو ماه دیگر فرصت برای ارائه پیشنهاد مطالعاتی خود دارد، تصریح کرد: همزمان با انجام مطالعات، مذاکرات با توتال برای نهایی کردن متن و ضمائم قراردادی انجام گرفته و تاکنون ۸۰ درصد مذاکرات قراردادی جمع بندی و توافق حاصل شده است.

این مقام مسئول در خصوص پاداش گازی توتال از محل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم توضیح داد: میزان پرداخت پاداش به توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی از محل هر یک‌هزار فوت مکعب افزایش تولید گاز است.

وی با با بیان اینکه قرار است این پاداش گازی در مدت یک دوره ۲۰ ساله به این شرکت فرانسوی بابت افزایش تولید گاز پرداخت شود، افزود: در صورتی که در طول این مدت ۲۰ ساله تولید گاز طبیعی افزایش یابد، به تناسب افزایش تولید، میزان پاداش توتال افزایش می‌یابد و در صورت کاهش تولید قطعا میزان پرداختی به این شرکت فرانسوی با کاهش همراه خواهد شد.

مشکین فام در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر تعیین فرمول قیمت گذاری و تعیین پاداش گازی توتال هم بیان کرد: قطعا در این فرمول قیمت نفت خام و گاز طبیعی در برخی از بازارها ملاک قرار داده می‌شود که هنوز در این باره به جمع بندی و توافق نهایی نرسیده ایم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با اشاره به بازدید کارشناسان شرکت فرانسوی توتال فرانسه از سه یارد سکوسازی نفت و گاز ایران در خرمشهر، بندرعباس و بوشهر، گفت: باید تغییرات بنیادی و اساسی در زیرساخت‌های یاردهای فعلی سکوسازی کشور انجام بشود تا بتوان سکوهایی با وزن حدود ۲۰ هزار تن برای اجرای پروژه‌های تقویت فشار گاز در داخل کشور طراحی و ساخته شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر مهر که آیا در صورت آماده نشدن یاردهای سکوی سازی احتمال سفارش ساخت سکوها در خارج کشور وجود دارد؟ گفت: اولویت ایران ساخت سکوهای تقویت فشار فاز ۱۱ پارس جنوبی در داخل کشور بوده و امیدواریم با هماهنگی با توتال به عنوان لیدر فاز ۱۱ پارس جنوبی و سازندگان داخلی زمینه ساخت این سکوهای غول پیکر در داخل کشور فراهم شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر میزان سرمایه گذاری انجام گرفته در پارس جنوبی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون هم اظهار داشت: برای سال ۹۵ جذب حدود ۶ میلیارد دلار منابع مالی در دستور کار بوده که در طول ۹ ماهه نخست امسال حدود چهار میلیارد دلار جذب طرح‌های مختلف پارس جنوبی شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس همچنین از فعالیت همزمان ۱۳ دستگاه دکل حفاری در فازهای مختلف پارس جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: سکوی فاز ۱۷ B پارس جنوبی هفته آینده برای نصب راهی آب‌های خلیج فارس خواهد شد.