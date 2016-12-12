به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رودکی در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی در خصوص اینکه آیا ایدهپردازی در فضای وب وجود دارد، اظهار کرد: چیزی که به اسم استارتاپ شاهد آن هستیم، در ایران یکسری نمایشهای تکراری است که هیچ نوآوری و ایده پردازی در آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: شرکتهایی هستند که اصرار دارند فضای ناملموس استارتاپ را همچنان پا برجا قرار دهند. البته این شکستها تجاربی را در اختیار استارتاپ قرار میدهد که میتواند در آینده به سود آنها باشد.
این فعال بخش سئو، وضعیت محتوا در وب را بسیار بحرانی برشمرد و افزود: بخش عمدهای از محتواهای تولید شده، بدرد نخور است و در آنها اصل محتوا اهمیت ندارد، نه از نظر سرعت ارسال و نه کیفیت آن زیرا به تولیدکننده و حق کپی رایت آن را رعایت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مطالب دزدی و ترجمه رو کنار بگذاریم، به راحتی میتوانیم محتواهای تولید شده را بشماریم، پس باید بیمحتوایی محض را به فضای اخیر درنظر گرفت. متاسفانه باید بگویم گوگل چند سال پیش اعلام کرد که گوگل یک تریلیون آدرس یونیک را پاک کرده که در سال ۲۰۱۴ این تعداد به ۳۰تریلیون صفحه رسیده بود.
رودکی با تاکید بر اینکه کسانی وارد حوزه سئو شدهاند که هیچ تخصصی در این خصوص ندارد، اضافه کرد: برخی نهادها برای قرار گرفتن در رتبه اول گوگل و به دلیل عدم شناخت دقیق از سئو، فضایی را ایجاد میکنند که به ضرر محتوا در وبها خواهد بود. در این زمان که گوگل سرچ کردن مدل زندگی امروزه را تغییر داده و برخی فلاسفه معتقدند جستجو در مرکز تغییرات جوامع قرار گرفته، باید نحوه استفاده مناسب از این فضا هم آموزش داده شود.
فعال حوزه طراحی و بهینه سازی فضای وب افزود: وقتی گوگل تا این اندازه تاثیر گذار است، مدیران که دنبال سود و بالارفتن از ردههای این سایت هستند، به دنبال محتوا میروند؛ البته محتوایی که درجه اول نیست و از سوی کارشناس ارائه نمیشود و بیشتر دنبال ترجمه هستیم.
وی گفت:البته مشکل تهیه محتوا امروز به دو شکل است، ابتدا محتوا گذار از چند مطلب، یک گزارش و مطلب درست میکند و دوم برنامه نویسها که با نوشتن برنامههای خاص کم کمک نویسنده و تولید کننده محتوا را حذف میکنند، مواردی که هر دو باعث تاثیر منفی به وب شده است.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۶۱ درصد کاربران ابتدا از موبایل سرچ کرده و سپس وارد لپ تاپ شده و خریدها و کارهای خود را انجام میدهند، یادآور شد: این آمار برای مدیران و ایده پردازان مهم است زیرا کیفیت حضور و فعالیتمان، نحوه استفاده از گوگل را مشخص میکند.
وی با بیان اینکه وضعیت سئو در ایران اصلا خوب نیست، ادامه داد: سئو امروز در سایه قرار داشته و مدعیان زیادی علیه آن هستند. درست استفاده کردن از سئو یعنی رفتن به سوی محتوا که باعث اشغالزایی برای افزایش فعالیت نویسندگان، عکاسان و ... میشود که در نهایت به سود فضای وب فارسی خواهد بود.
رودکی گفت: همچنین برخلاف برخی از خبرخواهان ایرانی که مطالب را از روی سایتهای تولید کننده بدون اجازه برمیدارند و به نام خود برای مخاطبان ارسال میکنند، گوگل نیوز با رعایت حق کپی رایت، مخاطبان را به سوی منبع اصلی تولید کننده خبر میفرستد.
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